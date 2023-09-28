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FETÖ'cü eski albay Şaban Demiraslan Aksaray'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminde "topçu ve füze okul komutanlığında" görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi eski albay Şaban Demiraslan'ın Aksaray'da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandığını açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 12:56, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 13:21
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FETÖ'cü eski albay Şaban Demiraslan Aksaray'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'cü eski albay Şaban Demiraslan'ın Aksaray'da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı:

"Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında 15 Temmuz hain darbe girişimindeki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ'cü eski Albay Şaban Demiraslan yakalanarak adalete teslim edildi."

FETÖ'ye yönelik 1683 operasyon yapıldı

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"1 haziran-26 eylül tarihleri arasında FETÖ'ye yönelik 1683 operasyon yapıldı. 2 bin 500 şahıs gözaltına alındı, 510'u tutuklandı.

Masum vatandaşlarımızın üzerine ateş açmaktan geri durmayan hain FETÖ'cülerin inlerine giriyor, her birini tek tek yakalayıp adalete teslim ediyoruz.

Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

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