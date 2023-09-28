'İki aynı ünvan, iki ayrı emekli maaşı, böyle emeklilik sistemi olmaz!'

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;



"Yıllardır ifade ettiğimiz; 2008 öncesi kamu görevine başlayanlar ile 2008 sonrası kamu görevine başlayanlar arasında; 5434 sayılı Emekli Sandığı ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanuna tabi olmanın meydana getireceği mağduriyetler; eyt nedeniyle emekliye ayrılan 2008 sonrası kamu görevine başlayanların emekli aylıklarının bağlanması ile somut olarak gerçekleşti.



2008 öncesi kamu görevine başlayan, emeklilik yönünden 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanuna tabi olan emsal ünvandaki kamu görevlilerine 14-15 bin arasında emekli maaşı bağlanırken, 2008 sonrası kamu görevine başlayan, emeklilik yönünden 5510 sayılı yasaya tabi olan kamu görevlilerine 6.700-7.700 tl arasında bir tutarda emekli aylığı bağlanmakta.



Devlet memurları statü hukukuna tabi kamu görevlileri olup, emekli olurken statüleri ile emekli olmaktadır. Yani bir şube müdürü, şube müdürü olarak, bir hemşire, hemşire olarak emekli olmaktadır.

Statüleri emsal ve aynı olan kamu görevlilerinin; emeklilik haklarının farklı olması, kabul edilebilir bir durum değildir. Statü hukukuna tabi olan kamu görevlilerinin emeklilik hakları statü hukukuna uygun olarak yeniden düzenlenmeli, sözleşme hukukuna tabi çalışanlar ile aynı potada değerlendirilmemelidir.



Türk Büro-Sen olarak; meşru bütün zeminlerde bu mağduriyetin önlenmesi için elimizden geleni yapacak, mücadele vereceğiz."