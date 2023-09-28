Bakan Tunç'tan AİHM'in 'ByLock' kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) eğitim merkezinde göreve yeni başlayan infaz koruma memurlarının yemin törenine katıldı.

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Yüksel Yalçınkaya kararına ilişkin soru üzerine, kararın kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

"Kararın 6'ya karşı 11 oyla çıkması onların da görüş birliği içinde olmadığını gösteriyor" diyen Tunç, kararın ByLock'a ilişkin yargı uygulamaları ve içtihatlar dikkate alınmadan verildiğini belirtti.

AİHM'in, yetkisini aşarak ülkelerin milli yargılarına müdahale ettiğini dile getiren Yılmaz Tunç, şöyle devam etti:

"Özellikle sadece o dosya bakımından verilen bir karar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her dosyanın kendi özelliği farklıdır. Her yargılanan kişinin, özellikle toplanan deliller bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Ceza hukukunda bu böyledir. Dolayısıyla bir emsal karar teşkil etmeyeceğini düşünüyoruz. İncelememiz devam ediyor."