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Eksik hizmet veren 3 gaz dağıtım şirketine kayyum

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yönetmeliğe aykırı faaliyet yürüten 3 dağıtım şirketi hakkında tedbir alınmasına ve şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyelerinin geçici olarak değiştirilerek kayyum atanmasına karar verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 13:50, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 13:51
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Eksik hizmet veren 3 gaz dağıtım şirketine kayyum

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Temmuz ayında kabul ettiği Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği çerçevesinde aldığı kararla, ilgili yönetmeliğe aykırı faaliyet yürüten 3 dağıtım şirketi hakkında tedbir alınmasına ve şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyelerinin geçici olarak değiştirilerek yerlerine yeni atamalar yapılmasına karar verdi. Buna göre Yalova ili ile Çorlu ve İnegöl ilçelerinde toplam 425 bin aboneye, yaklaşık 1 milyon 250 bin vatandaşa doğal gaz dağıtım hizmeti veren ARMAGAZ, ÇORDAŞ ve İNGAZ doğal gaz dağıtım şirketlerine, tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve BOTAŞ'a olan borçlarını ödememesi sebebi ile EPDK tarafından kayyım atandı. Söz konusu dağıtım bölgelerinde EPDK tarafından atanan kayyım geçici süreyle görev yapacak. Kurum 4 ay içerisinde bu bölgeler için yeniden doğal gaz dağıtım ihalesine çıkacak.

"Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmak şirketlerin en temel sorumluluğudur"

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ilgili şirketlerin hizmet kalitesi ve arz güvenliği noktasında sınıfta kaldıklarını belirterek, "Bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda 2026 yılında bin yerleşim yerine (ilçe-belde) doğal gaz konforunu ulaştıracağız. Doğal gaz ağımız genişlerken dağıtım şirketlerine düşen sadece yatırım yapmak değildir. Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmak ve BOTAŞ'a yönelik mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek bu şirketlerin en temel sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Kayyım atanan doğal gaz dağıtım bölgesindeki abone sayısının az ya da çok olmasının önemli olmadığına ve tek bir vatandaşın bile eksiksiz hizmet alması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz aldıkları bu kararın ilk ve son olmasını beklediklerini kaydetti.

"Tüketicileri mağdur eden, şirketlerin yaptırımla karşılaması doğaldır"

Doğal gaz piyasası dağıtım lisanslarına ilişkin tedbirler yönetmeliği ile hem hizmet kalitesinin arttırılacağını hem de şebeke işletme güvenliğinin en üst düzeyde korunmaya devam edeceğini açıkladıklarını hatırlatan Yılmaz, "Tüketicileri mağdur eden, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin de yaptırımla karşılaması doğaldır. Bu kararımız umarım tüm şirketler için de önemli bir mesaj olur. Her şirket kendisinden beklediğimiz titizlikle sorumlulukların yerine getirmeli ve abonelerine en kaliteli hizmeti sunmalı" değerlendirmesinde bulundu.

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