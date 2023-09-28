Camide alkol fotoğrafına 4 yıl hapis istemi

Ataşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan 19 yaşındaki Safa Yasin Ö. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, 16 Eylül 2023'te bir sosyal medya platformunda "kondopolos" rumuzlu kullanıcı tarafından camide alkol kullanıldığı şeklinde paylaşım yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilerek, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin saat 13.30'da cami bahçesine giriş yaptığı, saat 14.48'de ise elinde bir spor çanta ile camiye girdiği, içeride kameranın açısından çıkıp sosyal medya için fotoğraf çektiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Sanığın aynı hesap üzerinden yaptığı farklı bir paylaşımına yer verilen iddianamede, bir paylaşımda, "Anadolu Yakası'nda olsan yardımcı olurdum. Maltepe Cevizli'de bir tanıdığım var. Apartman komple onların. En alt daire dergah olarak kullanılıyor. Cuma günleri hariç komple boş. Tuvalet, minder, masa falan var. Üzerine oturmak istersen Kur'an-ı Kerim de var. Gelebilirsen bir sorarım kendisine. Bir şey diyeceğini sanmıyorum. Birkaç kere sarhoş olduğumda eve dönemediğim için orada kalmıştım." ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

Sanık Safa Yasin Ö. savunmasında ise hesabın kendisine ait olduğunu, olay günü hesabı kapatıp paylaşımı sildiğini belirtti.

Söz konusu fotoğrafı paylaştığını kaydeden sanık, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşımla sohbet ederken din konusunda tartışma oldu. Sonra ayrıldık. Ben camiye gittim, avlusunda otururken votka şişesini çıkarıp içtim. Oturmaya devam ederken sosyal medyada geziniyordum. Can Demir Karadağ isimli şahsın videosunu izlerken ben de votkayla camide fotoğraf çektim. Amacım mizah yapmaktı. Çok pişmanım. Dinle dalga geçmek gibi bir amacım yoktu. Ailem namazında niyazında olan insanlardır. O gün alkol davranışlarımı olumsuz etkiledi. Normalde bu paylaşımı yapacak biri değilim."

Cumhuriyet Savcısı İsmail Teker, iddianamede yer alan, dosya kapsamındaki değerlendirmesinde, şüphelinin soruşturmaya konu her iki paylaşımının niteliği itibarıyla benzer mahiyette olduğunu kaydetti.

Teker, Türk toplumunun hakim olduğu coğrafyalarda hoşgörüsü ve yardımseverliği ile tanınan bir millet olduğunu ifade etti.

Manevi değerlerin geçmiş nesillerden bugüne saygı ve hoşgörü ile aktarılan, toplumu bir arada tutmaya yarayan değerlerin bütünü olduğunu vurgulayan Teker, "Şüphelinin soruşturmaya konu olayda belirtilen hususlara yönelik eylemi ile farklı tarihteki paylaşımlarının aniden gelişen bir olay gibi değerlendirilemeyeceği, daha önce de benzer mahiyette yapmış olduğu paylaşımı ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilemeyeceği kanaatine varılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

İddianamede, şüpheli Safa Yasin Ö. hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.