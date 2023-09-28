Bir ilçenin kabusu olmuşlardı: Terkinler çetesi üyeleri adliyede

Bakan Yerlikaya'dan 'kaymakamlık sınavı' açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan 'kaymakamlık sınavı' açıklaması
Zabıt Katibi alımı yapılacak mı? Bakan Tunç yanıtladı
Zabıt Katibi alımı yapılacak mı? Bakan Tunç yanıtladı
Eksik hizmet veren 3 gaz dağıtım şirketine kayyum
Eksik hizmet veren 3 gaz dağıtım şirketine kayyum
Deprem sonrası Türkiye'ye nefes aldıracak model: Şehirler Anadolu'ya yayılacak
Deprem sonrası Türkiye'ye nefes aldıracak model: Şehirler Anadolu'ya yayılacak
Bakan Tunç'tan AİHM'in 'ByLock' kararına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in 'ByLock' kararına ilişkin açıklama
AYM, ek MTV'nin iptal istemini reddetti: Gerekçe 'deprem'
AYM, ek MTV'nin iptal istemini reddetti: Gerekçe 'deprem'
Etlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu
Etlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş süresi uzatıldı
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş süresi uzatıldı
Başörtülü depremzede öğrencinin kaydını yapmayan okul müdürüne para cezası
Başörtülü depremzede öğrencinin kaydını yapmayan okul müdürüne para cezası
Adliye emanetinden 6 kilo kokain çalındı: 3'ü memur 5 tutuklama
Adliye emanetinden 6 kilo kokain çalındı: 3'ü memur 5 tutuklama
53 Kanun teklifi verildi... 250 bin staj ve çıraklık mağduru çözüm bekliyor
53 Kanun teklifi verildi... 250 bin staj ve çıraklık mağduru çözüm bekliyor
AK Parti, ekim ayı başında Meclis'te 'anayasa' trafiğini başlatacak
AK Parti, ekim ayı başında Meclis'te 'anayasa' trafiğini başlatacak
BOTAŞ Genel Müdürü emeklilik kararı aldı
BOTAŞ Genel Müdürü emeklilik kararı aldı
Türkiye'nin e-Devlet'i çoğu Avrupa ülkesini geçti
Türkiye'nin e-Devlet'i çoğu Avrupa ülkesini geçti
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi
Yuvayı devlet baba kuracak! Evlenecek gençlere faizsiz kredi
Yuvayı devlet baba kuracak! Evlenecek gençlere faizsiz kredi
Bir Türk takıntısı! Boyalı ve değişeni olan aracın değeri düşmez
Bir Türk takıntısı! Boyalı ve değişeni olan aracın değeri düşmez
Gençlere indirim rekabeti: Teknoloji şirketleri fiyat kıracak
Gençlere indirim rekabeti: Teknoloji şirketleri fiyat kıracak
'Faizsiz finansa' büyük ilgi
'Faizsiz finansa' büyük ilgi
Türkiye'nin en büyük kamu şirketi EÜAŞ oldu
Türkiye'nin en büyük kamu şirketi EÜAŞ oldu
Dünya Üniversiteleri Sıralamasında en iyi devlet üniversitesi ODTÜ oldu
Dünya Üniversiteleri Sıralamasında en iyi devlet üniversitesi ODTÜ oldu
Kamyonetle öğretmen servisi kaza yaptı: 9'u öğretmen 12 kişi yaralandı
Kamyonetle öğretmen servisi kaza yaptı: 9'u öğretmen 12 kişi yaralandı
Bakan Kacır, Türkiye'ye 'sıçrama yaşatacak' alanları açıkladı
Bakan Kacır, Türkiye'ye 'sıçrama yaşatacak' alanları açıkladı
Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
Togg, 'LinkedIn En İyi Startup'lar' listesinde zirvede
Togg, 'LinkedIn En İyi Startup'lar' listesinde zirvede
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere 'zirai üretim' desteği
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere 'zirai üretim' desteği
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Bakan Bolat: Otomotiv piyasasındaki sıkıntılar sona erdirildi
Bakan Bolat: Otomotiv piyasasındaki sıkıntılar sona erdirildi
MGK yarın toplanıyor: Yeni komuta kademesi ilk defa katılacak
MGK yarın toplanıyor: Yeni komuta kademesi ilk defa katılacak
Hangi telefon modelleri ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak?
Hangi telefon modelleri ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bir ilçenin kabusu olmuşlardı: Terkinler çetesi üyeleri adliyede

Bursa'nın İnegöl ilçesinde neredeyse tüm ilçe halkının kabusu haline gelen tefeci Terekinler çetesinin 35 üyesi JÖH ve Robokop kıyafetli jandarma timleri tarafından geniş güvenlik önlemleri arasında İnegöl Adliyesine getirildi. Zırhlı askeri araçlardan tek tek indirilen çete üyeleri adliye girişinde kafalarını bile kaldıramadı. Zanlılar gazetecilere terlik fırlatıp, "Çok güzel reklam yaptınız bizi" dediler.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 14:17, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 14:28
Yazdır
Bir ilçenin kabusu olmuşlardı: Terkinler çetesi üyeleri adliyede

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı tarafından; 8 ay süren takip neticesinde; İnegöl merkezi başta olmak üzere, Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık, İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen Terkinler çetesine yönelik; Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum illerinde toplam 450 jandarma personeli ile operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde çete lideri Nazi T. ile yardımcılığını yapan oğlu Erkan T. ile yeğenleri M.T., A.T. ve E.K.'nın da aralarında olduğu 35 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çete üyelerine ait otomobil ve kamyonetlerde 7 adet tabanca, 9 adet tabancalara ait şarjör,5 adet pompalı av tüfeği, 1387 adet tabanca fişeği, 762 adet av tüfeği fişeği, yaklaşık 2 milyon nakit para, 1540 euro, 5002 dolar, 330 adet tapu senedi, 410 adet çek, 71 adet çek koçanı, 475 adet boş senet, 21 milyon TL değerinde yazılı senet, 8 adet senet koçanı, 410 gram altın 45 adet cep telefonu, 5 adet dizüstü bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, çok sayıda sim-kart, usb bellek ve döküman ele geçirildi.

Ayrıca ilk belirlemelere göre, suçtan elde edildiği değerlendirilen; şirket, konut ve araçları da içeren, yaklaşık 6 milyar lira değerinde mal varlığına da el konuldu.

2 milyon lira çamaşır makinesinden çıktı

Jandarmanın 450 personel ile sabaha karşı eş zamanlı 4 ilde yaptığı operasyonlarda çete üyeleri tek tek yakalandı. Tefeci çetesinin vatandaşlardan çökerek ele geçirdiği tapu ve senetler ile suçta kullandıkları tabancaların yaşadıkları evlerden çok kullandıkları araçlarda çıkması dikkat çekerken İnegöl'de Terkinler çetesine ait bir eve yapılan baskında çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinin içerisinde 2 milyon lira para ele geçirildi. Her biri buruşturulup çamaşır makinesine atılan 2 milyon liraya jandarma ekipleri el koydu.

Spor kulübüne sponsor olmuşlar

Tefecilik yaparak yüzlerce kişinin malını ele geçiren çetenin ilçedeki bir spor kulübüne de sponsor olduğu ortaya çıktı. Göz boyamak için sponsorluk anlaşmaları bile yapan çetenin belediye ihalelerine de fesat karıştırıp kendi adamlarından başkasını baskıyla ihaleye sokmadığı sırf bu yüzden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın 2 ayrı ihaleyi iptal edip çete üyelerine vermediği öğrenildi.

İşledikleri suçlar ile ilgili haklarında daha önce 10 kez fezleke hazırlanan çete üyelerinin ilçeye saldığı korku sebebiyle şikayetçileri olmayınca soruşturmaların başlamadan bittiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin 8 aydır gizli ve derinden yürüttüğü süreçte 3 bin 200 sayfalık fezleke hazırladığı ilk etapta 40 olan şikayetçi sayısının her geçen gün arttığı bildirildi.

Öte yandan çetenin el konulan 31 ayrı şirketine önümüzdeki günlerde kayyum atanacağı, tefeci çetesinin terör bağlantısının da olup olmadığının da çok yönlü olarak araştırıldığı belirtildi.

Jandarmadan olağan üstü güvenlik

Gözaltındaki 35 çete üyesi jandarmanın geniş güvenlik önlemleri arasında İnegöl Adliyesine getirildi. JÖH ve Robokop kıyafetli jandarmalar tarafından araçlardan indirilen çete üyeleri adliye girişinde görüntü alan basın mensuplarına "çok güzel reklam yaptınız bizi" dedi. Bir çete üyesi ise ayağındaki ayakkabısını basın mensuplarına fırlattı. Jandarmanın aldığı geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken adliye girişine bir süre kimse alınmadı.

Bu Habere Tepkiniz