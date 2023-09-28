Bakan Yerlikaya'dan 'kaymakamlık sınavı' açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kaymakamlık Sınavımızı 3 Aralık 20232'te yapıyoruz ve 77 kaymakam adayı alıyoruz. Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız" dedi.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni kaymakam adayı alımına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin mülki idare amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım. Beklediğiniz haberi paylaşıyorum; Kaymakamlık Sınavımızı 3 Aralık 2023'te yapıyoruz ve 77 kaymakam adayı alıyoruz. Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız. Siz şimdiden çalışmaya başlayın" ifadelerini kullandı.