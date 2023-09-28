'THE' Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 11 üniversite ilk 1000'de

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE 2024 Dünya Üniversiteler Sıralaması sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre 108 ülkeden 1904 üniversitenin sıralandığı listede Türkiye'den 75 üniversite yer aldı.

Türkiye, bu sayı ile dünyada 7'nci en iyi temsil edilen ülke oldu.

Listede Koç, ODTÜ ve Sabancı üniversiteleri ilk 400'e girmeyi başardı, 301-400 bandında yer aldı.

Sıralamada İTÜ 501-600; Bilkent, Boğaziçi, Çankaya ve Hacettepe üniversiteleri 601-800; Bahçeşehir, Özyeğin ve Yıldız Teknik üniversiteleri ise 801-1000 arasına girmeyi başardı.

Böylece THE sıralamasında Türkiye'den 11 üniversite ilk 1000'e girme başarısını gösterdi. İlk 1000'e giren bu üniversiteler dışında 24 Türk üniversitesi de 1001-1500 diliminde konumlandı.

- "Başarılarını takdirle karşılıyoruz"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki bu başarısını takdirle karşıladığını belirtti.

Üniversitelerin özellikle son 2 yılda artan başarılarının uluslararası sıralamalara da yansımaya başladığına dikkati çeken Özvar, "İlk kez 3 üniversitemizin birden 351-400 arasında yer alması, bir üniversitemizin 501-600 bandında sıralamaya girmesi çok kıymetli. Rekor sayıda üniversitemizin sıralamada yer bulması ve üst sıralara doğru yükselmesi sevindirici bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim öğretim ve araştırma çıktılarının niteliğini daha da artırmayı temel hedef olarak gördüklerini belirten Özvar, Türk üniversitelerinin dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer alması için stratejiler geliştirdiklerini kaydetti. Özvar, "Üniversitelerimiz bu hedeflere odaklandığı sürece, niteliklerini artıracaklarına ve başarıya ulaşacaklarına inancımız tamdır. Yükseköğretim Kurulu olarak uluslararasılaşmaya verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Bu yönde son yıllarda dikkate değer adımlar attıklarını vurgulayan Özvar, gerek uluslararasılaşma gerekse akademik üretkenlik ve araştırma kalitesini artırmaya odaklanarak önümüzdeki yıllarda uluslararası sıralamalarda daha fazla üniversite ile temsil edilmenin ve daha üst noktalara ulaşmanın önünde herhangi bir engelin bulunmadığını kaydetti.

- Sonuçlar, YÖK'ün araştırma üniversiteleri sıralaması ile paralel

Özvar, YÖK'ün araştırma üniversitesi sıralaması ile derecelendirme kuruluşlarının sıralamaları arasındaki paralelliğin ne kadar sağlıklı bir yöntem ile üniversiteleri değerlendirdiklerini gösterdiğini bildirdi.

İki yıldır üniversitelerin uluslararası görünürlüğünü artırmak adına başta "Büyük Veri" olmak üzere pek çok projenin stratejik hedef olarak üniversiteler tarafından uygulanmasına rehberlik ettiklerine işaret eden Özvar, bunun karşılığını aldıklarını vurguladı.

Özvar, YÖK öncülüğünde üniversitelerin uluslararası etkileşimini artırmak ve sıralamalarda üst seviyelere çıkmaları için özel çalışma grupları oluşturulduğunu belirterek, "Üniversite yönetimleri ile tam bir eşgüdüm içinde iki yılı aşkın bir zamandır çalışıyoruz. Bütün idari, kadro ve teşvik politikalarımızı bu stratejiye dayalı olarak uygulamaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

- Özvar'dan gazetecilere mektup

YÖK Başkanı Özvar, bazı gazeteci ve yazarlara Türkiye'nin THE 2024 Dünya Üniversiteler Sıralaması'ndaki başarısına ilişkin mektup gönderdi. Özvar, mektupta, listedeki Türk üniversitesi sayısının geçen yıla oranla yüzde 23 artarak 61'den 75'e yükseldiğini, 2018'e göre ise üç kat arttığını belirtti.

Özvar, ABD'nin 169, Japonya'nın 119, Birleşik Krallık'ın 104, Hindistan'ın 91, Çin'in 86, Rusya'nın 78 üniversiteyle yer aldığı listenin yedinci sırasında yer alan Türkiye'nin listedeki temsiliyetinin geçen seneye göre yüzde 23, 2018'e göreyse 3 kat artarak 75'e çıktığını kaydetti.

- THE Küresel Direktörü'nden Türk yükseköğretimine övgü

YÖK'ün açıklamasında, THE Küresel Direktörü Phil Baty'nin görüşlerine de yer verildi.

Türkiye'nin dünya sıralamasında en iyi temsil edilen ülkelerden biri olduğunu paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirten Baty, Türkiye'nin ABD, Hindistan ve Çin gibi devlerin arasında en iyi temsil edilen yedinci ülke olduğuna dikkati çekti.

Baty, "Bu durum, Türkiye'nin uluslararası bir yükseköğretim merkezi olarak hızla yükselişinin ve Türk üniversitelerinin dünya sahnesinde yer alma ve kendilerini dünyanın en iyi üniversiteleriyle kıyaslama arzusunun dikkate değer bir işaretidir." ifadelerini kullandı.

UNESCO İstatistik Enstitüsüne göre Türkiye'nin şu anda dünyadaki uluslararası öğrencilerin yüzde 2,9'una ev sahipliği yaptığına işaret eden Baty, Türkiye'nin çok kısa sürede dünyada en fazla uluslararası öğrenci alan ilk 10 ülke arasında yer alacağına inandığını kaydetti.

Türkiye'nin tüm kategorilerde yükselmekte olduğunu vurgulayan Baty, "Türkiye, temel ölçümler açısından çok olumlu bir yükseliş eğilimine sahip. Uluslararasılaşma ve küresel rekabette istikrarlı ve güçlü bir gelişme gösteriyor. Bu özel bir başarı. Türkiye, uluslararası bir yükseköğretim merkezi olarak hızla yükseliyor." değerlendirmesinde bulundu.