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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 585,1 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 81 milyar 767 milyon lira artarak 10 trilyon 585 milyar 61 milyon liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 14:47, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 14:49
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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 585,1 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 22 Eylül itibarıyla 81 milyar 767 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 503 milyar 294 milyon liradan 10 trilyon 585 milyar 61 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil) geçen hafta 137 milyar 353 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 13 trilyon 333 milyar 963 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri tutarı 1 trilyon 440,5 milyar liraya yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 22 Eylül itibarıyla 11 milyar 107 milyon lira artışla 1 trilyon 440 milyar 488 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 446 milyar 97 milyon lirası konut, 87 milyar 132 milyon lirası taşıt ve 907 milyar 258 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 17 milyar 394 milyon lira artarak 1 trilyon 227 milyar 380 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1 artışla 937 milyar 597 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 428 milyar 912 milyon lirası taksitli, 508 milyar 685 milyon lirası taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 3 milyar 214 milyon lira azalarak 170 milyar 127 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 148 milyar 299 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 49 milyar 347 milyon lira artarak 2 trilyon 299 milyar 548 milyon lira oldu.

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