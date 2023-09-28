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İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşlar GYS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 15:57, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 16:25
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İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşlar GYS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

8 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'na (2023-GYS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Eylül 2023 tarihinde saat 15.45'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

8 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-GYS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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