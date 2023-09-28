Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Yaklaşık 2 ay aranın ardından Milli Güvenlik Kurulu yeniden toplandı.
Beştepe'de saat 15.50'de başlayan toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.
MGK'da terörle mücadele ilk başlıklar arasında yer alıyor. Sınır içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alınıyor.
BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK
Azerbaycan tarafından Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonu ile bölgede yaşanan gelişmelerin de MGK'da değerlendirilmesi bekleniyor.
Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ile Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da Kurul'da ele alınması öngörülüyor.
ORGENERAL GÜRAK İLK KEZ KATILDI
Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ilk kez katılıyor.