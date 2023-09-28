Konya'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Konya'nın Hadim ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 16:22, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 16:23
İlçeye bağlı Küplüce Mahallesi'nde üzüm ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede öğle saatlerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
Bahçede çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İki helikopterinin söndürme çalışmalarına katıldığı bölgede, çok sayıda arazöz ile yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.