Konya'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İki helikopterinin söndürme çalışmalarına katıldığı bölgede, çok sayıda arazöz ile yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Küplüce Mahallesi'nde üzüm ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede öğle saatlerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

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