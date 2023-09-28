Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.

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