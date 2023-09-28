Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında yakalama kararı

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, şüphelinin yurt dışında olması nedeniyle tutuklanması beklenmeden kamu davası açılacağı bilgisinin kendisine ulaştığını belirtti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Atatürk ve Türkiye'ye yönelik hakaretleriyle tepki çeken Kuveytli yazarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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