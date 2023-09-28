Siirt'te balık avlamak için çaya giren kişi boğuldu

Alınan bilgiye göre, Daltepe köyü Beyaz Köprü Çayı mevkisine arkadaşlarıyla balık avına giden Aslan Kayır (44), ağlara bakmak için bölgeden ayrıldı.

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