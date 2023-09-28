Rum öğrenciler babası Türk olan öğrenciyi dövdü
Babasının Türk olduğu bilinen bir öğrenci sırf bu yüzden diğer Rum öğrenciler tarafında okulda dövüldü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 19:11, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 20:21
Güneyde yaşayan bir Türk baba. Adını değiştirip Rum adı aldı. Eşi Rum. 3 çocukları var. Oğlu Rum ortaokuluna gidiyor. Onun adı da Rum adı. Birinci dili de Rumca.
Ama Rum çocuklar Türk kökenli olduğunu biliyor.
Okul çıkışında Rum öğrenciler ona şu sloganlarla saldırıp dövüyor
EN İYİ TÜRK ÖLÜ TÜRKTÜR
DOMUZ TÜRK ( ŞİLLO TURKO)
VUR VUR DAHA ÇOK VUR
Reşat Akar Rum matematik kitabında yazılanları da anlatıyor:
"Soru: köyünüzde 820 Türk yaşıyor. 50 Türkü öldürdüğünde geriye kaç Türk kalıyor"
İşte o görüntüler ve Reşat Akar'ın yayını