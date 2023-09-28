Kahramanmaraş'ta evinin 2. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, müstakil evin ikinci katından düşen 65 yaşındaki Nezrettin Arslan yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 19:55, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 19:56
Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Arslan, evinin ikinci katında otururken henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek balkondan aşağıya düştü.
Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Arslan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.