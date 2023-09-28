Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı
Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı
Bakan Koca'dan çocuklarda başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu' açıklaması
Bakan Koca'dan çocuklarda başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu' açıklaması
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı
Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi
AYM'nin Can Atalay başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
AYM'nin Can Atalay başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
'THE' Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 11 üniversite ilk 1000'de
'THE' Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 11 üniversite ilk 1000'de
Zabıt Katibi alımı yapılacak mı? Bakan Tunç yanıtladı
Zabıt Katibi alımı yapılacak mı? Bakan Tunç yanıtladı
Eksik hizmet veren 3 gaz dağıtım şirketine kayyum
Eksik hizmet veren 3 gaz dağıtım şirketine kayyum
Deprem sonrası Türkiye'ye nefes aldıracak model: Şehirler Anadolu'ya yayılacak
Deprem sonrası Türkiye'ye nefes aldıracak model: Şehirler Anadolu'ya yayılacak
Bakan Tunç'tan AİHM'in 'ByLock' kararına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in 'ByLock' kararına ilişkin açıklama
AYM, ek MTV'nin iptal istemini reddetti: Gerekçe 'deprem'
AYM, ek MTV'nin iptal istemini reddetti: Gerekçe 'deprem'
Etlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu
Etlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş süresi uzatıldı
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş süresi uzatıldı
Başörtülü depremzede öğrencinin kaydını yapmayan okul müdürüne para cezası
Başörtülü depremzede öğrencinin kaydını yapmayan okul müdürüne para cezası
Adliye emanetinden 6 kilo kokain çalındı: 3'ü memur 5 tutuklama
Adliye emanetinden 6 kilo kokain çalındı: 3'ü memur 5 tutuklama
53 Kanun teklifi verildi... 250 bin staj ve çıraklık mağduru çözüm bekliyor
53 Kanun teklifi verildi... 250 bin staj ve çıraklık mağduru çözüm bekliyor
AK Parti, ekim ayı başında Meclis'te 'anayasa' trafiğini başlatacak
AK Parti, ekim ayı başında Meclis'te 'anayasa' trafiğini başlatacak
BOTAŞ Genel Müdürü emeklilik kararı aldı
BOTAŞ Genel Müdürü emeklilik kararı aldı
Türkiye'nin e-Devlet'i çoğu Avrupa ülkesini geçti
Türkiye'nin e-Devlet'i çoğu Avrupa ülkesini geçti
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi
Yuvayı devlet baba kuracak! Evlenecek gençlere faizsiz kredi
Yuvayı devlet baba kuracak! Evlenecek gençlere faizsiz kredi
Bir Türk takıntısı! Boyalı ve değişeni olan aracın değeri düşmez
Bir Türk takıntısı! Boyalı ve değişeni olan aracın değeri düşmez
Gençlere indirim rekabeti: Teknoloji şirketleri fiyat kıracak
Gençlere indirim rekabeti: Teknoloji şirketleri fiyat kıracak
'Faizsiz finansa' büyük ilgi
'Faizsiz finansa' büyük ilgi
Türkiye'nin en büyük kamu şirketi EÜAŞ oldu
Türkiye'nin en büyük kamu şirketi EÜAŞ oldu
Dünya Üniversiteleri Sıralamasında en iyi devlet üniversitesi ODTÜ oldu
Dünya Üniversiteleri Sıralamasında en iyi devlet üniversitesi ODTÜ oldu
Kamyonetle öğretmen servisi kaza yaptı: 9'u öğretmen 12 kişi yaralandı
Kamyonetle öğretmen servisi kaza yaptı: 9'u öğretmen 12 kişi yaralandı
Bakan Kacır, Türkiye'ye 'sıçrama yaşatacak' alanları açıkladı
Bakan Kacır, Türkiye'ye 'sıçrama yaşatacak' alanları açıkladı
Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında, Osman Kavala ile Can Atalay'ın da arasında olduğu 5 sanığın mahkumiyetlerini onadı, 3 sanık hakkındaki hükümler bozuldu- Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 19:58, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 20:20
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.

Daire, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 25 Nisan 2022'de verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, Türk Ceza Kanunu'nun 312/1 maddesi gereğince, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmü onandı.

Daire, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin de onanmasını kararlaştırdı.

Dairenin, Atalay ve Kahraman'a ilişkin onama kararının gerekçesinde, bu sanıkların bir plan ve organizasyon dahilinde gerçekleştirilen Gezi Parkı olaylarının başlaması ve tüm ülke sathına yayılarak derinleştirilmesi kapsamında eylemlerinin bulunduğu kaydedildi.

Atalay ve Kahraman'ın, Gezi Parkı eylemleri sürecinde yaptıkları provokatif paylaşımlar ve eylem çağrıları ile eylemcileri tahrik ederek şiddet olaylarının tırmanmasına neden olan Taksim Dayanışması'nı yönlendirdikleri aktarılan kararda, şu gerekçeye yer verildi:

"Gezi Parkı eylemlerinin gerçekleştirilmesindeki organizasyonda baş aktör olan ve bu eylemleri finanse eden diğer sanık Mehmet Osman Kavala ile de irtibatlı olarak birlikte hareket ettikleri anlaşılmakla, bu şekilde vuku bulan eylemleri, TCK'nın 312/1. ve 37/1. maddeleri kapsamında hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunu oluşturduğu halde, delillerin takdir ve değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır."

- Bozma kararları

Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18'er yıl hapis cezaları ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

Dairenin kararında, bu sanıkların eylemlerinin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında olmadığına işaret edildi. Kararda, bu sanıkların eylemlerinin, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

- Davanın geçmişi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala'yı, TCK'nin 312/1 maddesi gereğince, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise beraatine hükmetmişti.

Heyet, sanıklar Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Ayşe Mücella Yapıcı ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapisle cezalandırılmalarına ve bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

Sanıklardan Can Atalay, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilmiş, bunun üzerine avukatları yargılamanın durması ve tahliyesine yönelik Yargıtaya başvuru yapmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise talebin reddine hükmetmişti.

Bu Habere Tepkiniz