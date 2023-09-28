PKK/YPG çocukları sistematik şekilde istismar ediyor

Terör örgütü PKK/YPG, çeşitli uluslararası sözleşme ve düzenlemeleri ihlal ederek kaçırdığı çocukları saflarına katmaya devam ederken, birçok çocuk kaçma ya da intihar girişimi sırasında veya çatışma bölgelerinde yaşamını yitiriyor.

PKK/YPG başta BM Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere uluslararası yasalara aykırı olmasına rağmen 18 yaşın altındaki çocukları bünyesine katmayı sürdürerek, binlerce çocuğun yaşam hakkını elinden alıyor.

BM ile PKK/YPG elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında Haziran 2019'da "(örgüt kadrosundaki) çocukların serbest bırakılması ve silahlı çatışmalarda kullanılmaması" konulu bir metin imzalanmasına rağmen, örgüt söz konusu faaliyetlerini sürdürüyor.

- Katılım azalınca örgüt kadro açığını çocuklarla doldurmaya çalışıyor

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, örgütün bünyesindeki çocukların ortalama yaşı 15 olarak tespit edilirken, hayatta kalma süreleri ise ortalama 8 yıl.

Son yıllarda gönüllü katılım sayısının azalmasından dolayı örgüt, ortaya çıkan kadro açığını çocuk katılımını arttırarak kapatmaya çabalıyor.

Küçük yaştaki çocuklar, kandırma, zorlama, kaçırma yöntemleriyle örgüt bünyesine alınırken, örgüt, Irak ve Suriye'de yaşanan ekonomik zorluklar karşısında çocuklara ve ailelere maaş vaadinde de bulunuyor.

PKK/YPG, "vergi yükümlülüğü" adı altında haraç ödemeyen ya da ödeyemeyen ailelerin çocuklarını silah zoruyla alıyor ve "zorunlu askerlik" adı altında her aileden en az bir kişinin örgüte katılımını sağlamaya çalışıyor.

Suriye'de örgüt kadroları tarafından yönetilen "Devrimci Gençlik" isimli grup da küçük yaştaki çocukları zorla alıkoyarak ya da kaçırarak örgüte katılımlarını sağlamak için faaliyet gösteriyor.

- Kız çocuklarına cinsel istismar

Ayrıca 18 yaş altındaki kız çocuklarına yönelik teröristlerin cinsel istismarları oluyor. Şu ana kadar birçok kız çocuğu kamplardan kaçma teşebbüsü, intihar ve hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Örgütün çocuklara verdiği "eğitim" yaklaşık 9 ay sürüyor ve uluslararası yasalarda düzenlenen hükümler bağlamında sorun yaşamamak amacıyla eğitim alan çocuklar farklı isim ve kimlik bilgileri ile kayıt altına alınıyor.

- Örgütün eğitim merkezleri

Örgütün kaçırdığı çocuklardan bazıları, Irak/Kandil ve Sincar bölgelerine götürülüyor.

Suriye'de bulunan örgüte ait eğitim merkezlerinin isimleri ise şöyle:

"Gençlik Merkezi (Tel Rıfat ilçesi), Gelhat Akademisi (En-Nasiriyah bölgesi), Eğitim Merkezi(Tişrin bölgesi/Rakka ili), Es-Sed Eğitim Merkezi (Münbiç), Kum Aftar/Lojistik Karargahı (Kum Aftar), Karargah-Yetimhane (Aynularab ilçesi), Çocuk İdeolojik Eğitim Merkezi (Aynularab), Apocu Fedai Timi Karargahı (Aynularab), Ş. Agir Taburu (Tabka ilçesi/Rakka), 17. Tümen (Rakka), Çocuk Taburu (Tel Temir beldesi/Haseke ili), Ş. Uğur Kaymaz Akademisi (Haseke), Kabakah Eğitim Merkezi, Tel Mozan Eğitim Merkezi (Amude ilçesi/Haseke), Es-Sabha Eğitim Merkezi (Deyrizor ili), El Basira Eğitim Merkezi (Deyrizor),Çocuk İdeolojik Eğitim Merkezi (el-Muabbede beldesi/Haseke), Zorunlu Askere Alma Merkezi (Kahtaniye beldesi/Haseke), Çocuk İdeolojik Eğitim Merkezi (Malikiye ilçesi/Haseke), Çocuk İdeolojik Eğitim Merkezi (Ayn el-Hadra/Haseke), Ayn Gençlik Taburu (Ayn el-Hadra), Sabotaj Akademisi (Gir Kendal/Haseke)."

- Bölge halkında tepki

PKK/YPG'nin çocukları zorla silah altına alması, son süreçte Suriye'de bölge halkında ciddi tepkileri tetikledi ve halk protestolar düzenledi. Örgüt ise bu tepkileri şiddet yoluyla bastırdı.

Çocukları alıkonulan ailelerden bazıları, uluslararası kuruluşlara başvurup evlatlarının geri getirilmesi için örgüte ulaşmalarını istedi.

Bazı uluslararası kuruluşlar dönem dönem, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'ye ulaşıp çocukların yerlerinin bildirilmesini ve ailelerine teslim edilmesini talep etti.

- Uluslararası raporlar

Öte yandan örgütün bünyesine çocukları katması birçok uluslararası rapora da yansımış durumda.

ABD hükümetinin 2016'daki "İnsan Ticareti Raporunda", "PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG, 15 yaş altı çocuklar dahil erkek ve kız çocuklarını örgüte eleman olarak temin etmeye, kullanmaya ve onları eğitim kamplarına götürmeye devam ediyor" vurgusu yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi ve İnsan Hakları Bürosu'nun, 2014 "İnsan Hakları Uygulamaları" ülke raporunda "Çocuk Askerler" başlığı altında, "PKK'nın düzenli olarak çocukları askere aldığı, halen PKK içerisinde kaç çocuk asker bulunduğunun bilinmediği" ifadesine yer verildi.

BM Genel Sekreteri'nin Haziran 2015'te Güvenlik Konseyi'ne sunduğu "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" başlıklı raporunda, "15 yaşından küçük kız ve erkek çocukların YPG/YPJ tarafından silah altına alındığının ve savaş bölgelerinde kullanıldığının tespit edildiği" bildiriminde bulunuldu.

BM tarafından Temmuz 2023'de yayımlanan ve çatışma bölgelerinde 2022 yılı içerisinde "silah altına alınan, öldürülen ya da yaralanan çocuklara" ilişkin verileri içeren "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" başlıklı raporda özetle; "Irak ve Suriye alanında örgütün 2022 yılında, 696 çocuğu silah altına alarak anılanlardan kontrol noktalarında ve çatışmalarda istifade ettiği, PKK/YPG/SDG'nin çocukları silah altına alması ve kullanması vakalarındaki artıştan endişe duyulduğu, SDG'nin 2019'daki eylem planını yeniden ele alarak ihlalleri sonlandırmaya davet ettikleri" yönünde ibarelere yer verildi.

- UNICEF girişimleri

BM çocukları koruma örgütü UNICEF'in Haziran 2014'te yaptığı açıklamada "UNICEF, uluslararası topluluk tarafından terörist bir örgüt kabul edilen PKK saflarında çocukların da yer aldığına ilişkin haberlerden derin kaygı duymaktadır. Çocukların silahlı güçler ve terörist gruplar tarafından kullanılmaları uluslararası yasalara aykırıdır." ifadesi yer alıyor.

UNICEF Suriye Temsilcisi'nin 2022'de örgüt mensupları ile görüşmesinde, örgütün kontrolündeki bölgelerde mukim ailelerden, çocuklarını "sözde askere alma" adı altında örgütün alıkoyduğu ve çatışma bölgelerine gönderdiği hususunda çok sayıda şikayet aldıkları belirtiliyor. UNICEF ile PKK/YPG arasında "reşit olmayan çocukların askere alınmaması yönünde" protokol bulunduğu anımsatılarak, söz konusu anlaşmaya aykırı hareket edilmeye devam edilmesi halinde uluslararası ceza verilmesi usulüne başvuracakları açıklaması yapıldı

İnsan Hakları İzleme Örgütü de (Human Rights Watch) Haziran 2014 raporunda, "YPG'nin çocukları silah altına aldığını" kayıtlara geçirdi.