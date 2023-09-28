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Bakan Göktaş 'engelli vatandaşlar' hakkında açıklamada bulundu

"Ben inanıyorum ki engelli vatandaşlarımıza gerekli imkanlar sağlandığında onları sanatta, sporda, bilimde, çalışma hayatında ve birçok alanda daha çok göreceğiz"- "Engelli vatandaşlarımızın üreten güçlü Türkiye'nin birer ferdi olması, toplumsal yaşamın her alanında etkin ve adil şekilde yer alması bizler için son derece önemli"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 21:09, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 21:10
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Bakan Göktaş 'engelli vatandaşlar' hakkında açıklamada bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gerekli imkanlar sağlandığında engelli vatandaşların sanat, spor, bilim, çalışma hayatı ve diğer alanlarda daha çok görüleceğine inandığını belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın üreten güçlü Türkiye'nin birer ferdi olması, toplumsal yaşamın her alanında etkin ve adil şekilde yer alması bizler için son derece önemli." dedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda düzenlenen akülü araç dağıtım töreninde konuşan Göktaş, engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu, engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerin bir lütuf değil hak olduğunu bildiklerini söyledi.

Engelli vatandaşların daha iyi bir yaşam sürmesi ve toplumsal yaşama en iyi şartlarda katılması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Göktaş, "Türkiye Yüzyılı yalnızca bir temenni değil, ülkemizin her alanda bütün insanlığa vadettiği bir huzur ve medeniyet projesidir. Engelli haklarında ve yaşam koşullarında, ülkemizin standartlara uyan değil, standartları belirleyen bir ülke olması için var gücümüzle çalışıyoruz. 2005 yılında çıkardığımız ve temel politikamızı ortaya koyan Engelliler Hakkında Kanun, bu anlayışımızın en önemli yansıması olmuştur." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, 2007'de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerden biri olduğunu, engelli haklarında atılan adımların daha sistematik ve etkin olması amacıyla çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

- "Engelli vatandaşların üreten güçlü Türkiye'nin birer ferdi olması önemli"

Uygulanan istihdam politikaları neticesinde binlerce engelli vatandaşı iş hayatıyla buluşturduklarını kaydeden Göktaş, engelli istihdamına yönelik çalışmalarla, engelli vatandaşların hem toplumla bütünleşmelerini sağladıklarını hem de üretken, bağımsız, kendine güvenen bireyler olmalarına yardımcı olduklarını anlattı.

Göktaş, engellilerin kapısının çalınmadığı dönemlerden bugünlere gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben inanıyorum ki engelli vatandaşlarımıza gerekli imkanlar sağlandığında onları sanatta, sporda, bilimde, çalışma hayatında ve birçok alanda daha çok göreceğiz. Engelli vatandaşlarımızın üreten güçlü Türkiye'nin birer ferdi olması, toplumsal yaşamın her alanında etkin ve adil şekilde yer alması bizler için son derece önemli. Biliyoruz ki engelli vatandaşlarımızın huzuru ve güveni aynı zamanda ailelerinin de huzur ve güveni demek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak tüm çalışma arkadaşlarımla engelli vatandaşlarımız ve onları yetiştiren emektar aileleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Bir medeniyet projesi olan Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceklerini söyleyen Göktaş, akülü araç dağıtımı nedeniyle katkıları olan Tuzla Belediyesi ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu'na teşekkür etti.

Akülü araç dağıtım törenine, Bakan Göktaş'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ve engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.

Tören kapsamında 200 akülü araç ihtiyaç sahiplerine verildi. Bakan ve beraberindekiler akülü araçlara kavuşan kişiler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Göktaş, törenin ardından AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı'na gitti. İlçe Başkanı Talha Tayfur'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Göktaş, partililerle bir süre sohbet etti.

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