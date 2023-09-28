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AB, aday ülkelerin 2030'da katılımını hızlandıracak mekanizmalar geliştirmeye çalışıyor

AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi:- "AB halihazırda 2030'a kadar aday ülkelerin katılımını hızlandıracak mekanizmaları geliştirmektedir. Ancak sorulması gereken soru, aday ülkelerin o zamana kadar hazır olup olmayacaklarıdır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 21:31, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 22:50
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AB, aday ülkelerin 2030'da katılımını hızlandıracak mekanizmalar geliştirmeye çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, aday ülkelerin 2030'da Birliğe katılımını garanti etmek için onlara daha fazla mali destek vermeyi ve üyeliğe hazırlık sürecini hızlandırmak için Tek Pazar'a erişim sağlamayı teklif etmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB Dönem Başkanlığını yürüten İspanya'nın Murcia kentinde düzenlenen AB işlerinden sorumlu bakanlar gayri resmi toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Varhelyi, toplantıda aday ülkelerin reformları hayata geçirmelerini hızlandırmalarına nasıl destek olabileceklerini, adaylara nakit ve pazar erişimi sunmak için neler yapılabileceğini ve katılım sonrasında AB fonlarının yeni ülkelere dağıtım şekillerini tartıştıklarını belirterek, Komisyonun, çok yıllı mali çerçeveye göre ek fonların harekete geçirilmesi üzerine çalıştıklarını aktardı.

"Genişleme liyakate dayalı bir süreç olmaya devam etmektedir." diyen Varhelyi, "AB halihazırda 2030'a kadar aday ülkelerin katılımını hızlandıracak mekanizmaları geliştirmektedir. Ancak sorulması gereken soru, aday ülkelerin o zamana kadar hazır olup olmayacaklarıdır." dedi.

Varhelyi, yakında yeni bir genişleme paketi açıklayacaklarına işaret ederek, "Birkaç hafta içinde, genişlemeye ilişkin yeni bir düşünce biçimini ve artık 10 aday ülkeyi veya Avrupa bakış açısına sahip ülkeleri kapsayacak paketi sunduğumuzu göreceksiniz." diye konuştu.

Bu raporda sadece ilerlemek değil, aynı zamanda hızlandırılmış bir entegrasyon için gerekli aracı sağlamak istediklerini belirten Varhelyi, özellikle Batı Balkanlar için dört sütuna dayanması gereken büyüme planı olacağını kaydetti.

Varhelyi, öncelikli hedeflerini, aday ülkelere sosyoekonomik reformları güçlendirmeleri için teşvikler oluşturmak, katılım sonrasında fırsat eşitliğini garanti etmek, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye ilişkin reform çalışmalarını güçlendirmek ve katılımdan önce üye ülkeler ile aralarındaki ekonomik ve sosyal açığı kapatmak için gerekli araçları sağlamak olarak sıraladı.

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