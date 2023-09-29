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29 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları

29 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 00:06, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 00:09
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29 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konfederasyon genel merkezindeki TESK Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tosya Adalet Sarayının açılışını yapacak, Kastamonu ve Karabük'te valilikleri, baroları, il belediyelerini ve AK Parti il teşkilatlarını ziyaret edecek.

(Kastamonu/Karabük/10.00-18.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ve Kadın Kültür Evleri Koordinasyon Merkezini ziyaret edecek, Kocatepe Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Halaç Ailesi Eğitim Binası Temel Atma Törenine, belediye kreşi açılışına, Gastronomi Festivali'ne ve Frigya Kadın Ürünleri Pazarı Açılış Programı'na katılacak.

(Afyonkarahisar/10.30-17.00)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun düzenlediği Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi'de Samet Özer Kuran Kursu, Kocasinan'da da Fevzi Çakmak Sinan Kütüphanesi açılışlarına katılacak.

(Kayseri/13.30-14.30)

5- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, Selçuklu Kongre Merkezi'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Organize Sanayii Anaokulu, Selçuklu Belediyesi Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi ve Karatay Belediyesi 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu Spor Tesisleri açılış törenlerine iştirak edecek.

(Konya/08.30-16.30)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Burs ve Destek Programlarına ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(İzmir/10.30)

2- TÜİK, ağustos ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havaalanı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle devam edecek.

(İzmir)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali"nin tanıtımını yapacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'de 7. hafta, Yılport Samsunspor-Gaziantep FK maçıyla başlayacak.

(Samsun/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'de 7 haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile TEKSÜT Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu başlayacak. Sezonun açılış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek.

(Manisa/19.00)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, Bursa Uludağ Basketbol-OGM Ormanspor maçıyla başlayacak. (Bursa/19.00)

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