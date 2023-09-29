Dünya şampiyonu güreşçi Ali Cengiz, memleketi Akhisar'da davul zurnayla karşılandı

Grekoromen Güreş Milli Takımı ile yurda döndükten sonra memleketi Akhisar'a geçen Ali Cengiz'in yer aldığı araç konvoyunu ilçe girişinde CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ailesi, akrabaları ve sevenleri karşıladı.

Şampiyon güreşçi ilk olarak Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret etti ve tebrikleri kabul etti.

Ali Cengiz ziyaret sonrası, AA muhabirine, şampiyonluğu için emek veren birçok isimsiz kahraman olduğunu söyledi.

Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Cengiz, "Çok şükür ülkeme, Akhisar'ıma altın madalyayı getirdim. Mutluyuz, gururluyuz. Bayrağımızı göndere çektirdik, İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Bu yüzden çok mutluyum. Destekleyen ve dualarıyla yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlar için ara vermeden çalışacağını belirten Cengiz, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Ali Cengiz'e ziyareti sırasında annesi Şerife, babası Suat, dedesi Rahmi Cengiz ile antrenörü İsmail Göze de eşlik etti.