Bakan Güler'den petrol müjdesi: Kato'da büyük rezerv var

4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
Adana'da iki belediyeye rüşvet operasyonu
Adana'da iki belediyeye rüşvet operasyonu
Tahliye taahhüdünü imzalamayana ev yok
Tahliye taahhüdünü imzalamayana ev yok
Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti
AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu genişletelim, tartışalım, konuşalım'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu genişletelim, tartışalım, konuşalım'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Deprem yardımlarını evine götüren polis müdürü tahliye edildi
Deprem yardımlarını evine götüren polis müdürü tahliye edildi
Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı
Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı
Bakan Koca'dan çocuklarda başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu' açıklaması
Bakan Koca'dan çocuklarda başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu' açıklaması
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı
AYM'nin Can Atalay başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
AYM'nin Can Atalay başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
'THE' Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 11 üniversite ilk 1000'de
'THE' Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 11 üniversite ilk 1000'de
Zabıt Katibi alımı yapılacak mı? Bakan Tunç yanıtladı
Zabıt Katibi alımı yapılacak mı? Bakan Tunç yanıtladı
Eksik hizmet veren 3 gaz dağıtım şirketine kayyum
Eksik hizmet veren 3 gaz dağıtım şirketine kayyum
Deprem sonrası Türkiye'ye nefes aldıracak model: Şehirler Anadolu'ya yayılacak
Deprem sonrası Türkiye'ye nefes aldıracak model: Şehirler Anadolu'ya yayılacak
Bakan Tunç'tan AİHM'in 'ByLock' kararına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in 'ByLock' kararına ilişkin açıklama
AYM, ek MTV'nin iptal istemini reddetti: Gerekçe 'deprem'
AYM, ek MTV'nin iptal istemini reddetti: Gerekçe 'deprem'
Etlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu
Etlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş süresi uzatıldı
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş süresi uzatıldı
Başörtülü depremzede öğrencinin kaydını yapmayan okul müdürüne para cezası
Başörtülü depremzede öğrencinin kaydını yapmayan okul müdürüne para cezası
Adliye emanetinden 6 kilo kokain çalındı: 3'ü memur 5 tutuklama
Adliye emanetinden 6 kilo kokain çalındı: 3'ü memur 5 tutuklama
53 Kanun teklifi verildi... 250 bin staj ve çıraklık mağduru çözüm bekliyor
53 Kanun teklifi verildi... 250 bin staj ve çıraklık mağduru çözüm bekliyor
AK Parti, ekim ayı başında Meclis'te 'anayasa' trafiğini başlatacak
AK Parti, ekim ayı başında Meclis'te 'anayasa' trafiğini başlatacak
BOTAŞ Genel Müdürü emeklilik kararı aldı
BOTAŞ Genel Müdürü emeklilik kararı aldı
Türkiye'nin e-Devlet'i çoğu Avrupa ülkesini geçti
Türkiye'nin e-Devlet'i çoğu Avrupa ülkesini geçti
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Güler'den petrol müjdesi: Kato'da büyük rezerv var

Son zamanlarda yer altı kaynaklarını arama çalışmaları hız kazandı. Bunun akabinde peş peşe güzel haberler geldi. Bir müjde de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler verdi. Gabar'da bulunan petrolün ciddi boyutta olduğunu söyleyen Güler, Kato'da da büyük bir rezervin olduğu yönünde değerlendirilmeler yapıldığını belirtti.

Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 08:00, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 09:34
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye son yıllarda enerji kaynakları arama faaliyetlerine ağırlık verdi. Bu çalışmanın meyvesi de gelmeye başladı. Karadeniz'de doğalgaz, Güney Doğu'da da petrol rezerverleri bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni bir keşfin daha yakın olduğunu duyurdu.

MÜJDEYİ VERDİ

CNN Türk canlı yayınında, Bakan Güler'in gazetecilerle görüşmesine ilişkin detayları paylaşan Hande Fırat, büyük müjdeyi aktardı. Güler, açıklamasında "Gabar'daki petrol ciddi boyuta ulaştı. Şimdi Cudi ve Kato var. Kato'da büyük bir rezervin olduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

SIRADA HAKKARİ, SİİRT, VAN VAR

Hakkari'de de petrol arama faaliyetlerinin başladığını bildiren Yaşar Güler "Siirt'e ve Van'a da bakılıyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar genç ve çok enerjik. Onun da enerjisiyle doğal kaynaklarımızı kullanmak için her türlü çalışma yapılıyor, gerekli ortam oluşturuluyor" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BİTİRECEĞİZ"

Savunma Bakanı Güler, terör faaliyetlerine ilişkin de konuştu. Terör örgütlerini bitirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Güler "Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Yaşar Güler, sözlerini şöyle noktaladı: Türkiye güçlenerek bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile beraber olanlar kazanacak. Cumhurbaşkanı'mızın liderliği sadece bölgede değil, bütün dünyada büyük bir etki ve farkındalık oluşturdu.

Bu Habere Tepkiniz