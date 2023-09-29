Bakan Güler'den petrol müjdesi: Kato'da büyük rezerv var

Türkiye son yıllarda enerji kaynakları arama faaliyetlerine ağırlık verdi. Bu çalışmanın meyvesi de gelmeye başladı. Karadeniz'de doğalgaz, Güney Doğu'da da petrol rezerverleri bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni bir keşfin daha yakın olduğunu duyurdu.

MÜJDEYİ VERDİ

CNN Türk canlı yayınında, Bakan Güler'in gazetecilerle görüşmesine ilişkin detayları paylaşan Hande Fırat, büyük müjdeyi aktardı. Güler, açıklamasında "Gabar'daki petrol ciddi boyuta ulaştı. Şimdi Cudi ve Kato var. Kato'da büyük bir rezervin olduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

SIRADA HAKKARİ, SİİRT, VAN VAR

Hakkari'de de petrol arama faaliyetlerinin başladığını bildiren Yaşar Güler "Siirt'e ve Van'a da bakılıyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar genç ve çok enerjik. Onun da enerjisiyle doğal kaynaklarımızı kullanmak için her türlü çalışma yapılıyor, gerekli ortam oluşturuluyor" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BİTİRECEĞİZ"

Savunma Bakanı Güler, terör faaliyetlerine ilişkin de konuştu. Terör örgütlerini bitirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Güler "Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Yaşar Güler, sözlerini şöyle noktaladı: Türkiye güçlenerek bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile beraber olanlar kazanacak. Cumhurbaşkanı'mızın liderliği sadece bölgede değil, bütün dünyada büyük bir etki ve farkındalık oluşturdu.