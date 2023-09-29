Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı apartmanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu hayatını kaybeden kişinin 68 yaşındaki Fatma Köse olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Patlamanın yaşandığı giriş kattaki evinde bulunan Fatma Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Patlama nedeniyle çevredeki binalarda hasar oluşurken bazı dairelerde yaşayanlar tahliye edildi. İtfaiye, doğal gaz ve polis ekipleri olayın ardından binadaki incelemelerini sürdürüyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve konuyla ilgili gerekli teknik, yasal incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi.