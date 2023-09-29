FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisi 'Transfer Operasyonu' ile yakalandı" mesajını paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının devamı:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı TEM Daire ile İstihbarat Başkanlıklarımızca FETÖ finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda:

FETÖ'den tutuklu, hükümlü şahıslar ile ailelerine yurtiçi ve yurtdışından transfer edilen paralarla maddi destek sağlayan FETÖ mensubu şüpheliye yönelik, Antalya merkezli toplam ayrı ilde (Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Isparta, Denizli, İzmir, Bursa, Kocaeli, Ankara) operasyon düzenlendi.

Operasyonlar neticesinde şüphelilerin tamamı yakalandı; haklarında adli işlemler başlatıldı.

Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum

HALKIMIZIN ÜZERİNE ATEŞ AÇAN,TANKLARLA EZMEYE ÇALIŞAN HAİNLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ