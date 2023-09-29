Sakarya'da amcasını öldüren kişi tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi'nde 27 Eylül'de, A.A. (39) ve yeğeni E.A. arasında tartışma çıkmıştı. E.A'nın silahla ateş ettiği amcası, Sapanca Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net