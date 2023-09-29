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İstanbul merkezli FETÖ operasyonun detaylarına ulaşıldı

Gözaltındaki şüphelilerin örgüt tarafından çağrı yapılan dönemde Bank Asya'ya 70 milyon lira civarında para yatırdıkları, 2012-2020 yılları arasında FETÖ üyelerine para transferi gerçekleştirdikleri belirlendi- Şüphelilerden birinin örgütün "çatı" yöneticileri arasında bulunan Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi olan Alaeddin Kaya ile görüşmesi tespit edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 10:11, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 10:12
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İstanbul merkezli FETÖ operasyonun detaylarına ulaşıldı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen ve 7 şüphelinin gözaltına alındığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda, örgüt tarafından çağrı yapılan dönemde Bank Asya'ya 70 milyon lira civarında para yatırdığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine birbirleriyle bağlantılı 12 şirketin yöneticisi 7 şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 2 hastanenin tekstil ürünlerinin yıkama işlemi için açılan ihalede 707 bin lira ve 2,5 milyon liralık usulsüzlük yaptığını belirleyen ekipler, bu kişilerin FETÖ'yle bağlantılarını da ortaya çıkardı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan rapor isteyen ekipler, şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan şüphelilerin örgüt tarafından çağrı yapılan dönemde Bank Asya'ya 70 milyon lira civarında para yatırdıklarını tespit etti.

Yapılan incelemede, şüphelilerin 2012-2020 yılları arasında para gönderdikleri kişilerin tamamının, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu, haklarında açılan dava ve soruşturmaların devam ettiği belirlendi.

- FETÖ'nün "çatı" yöneticileriyle görüşme

Telefon kayıtlarını da inceleyen ekipler, şüpheli C.D'nin örgütün "çatı" yöneticileri arasında bulunan Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi olan Alaeddin Kaya ile görüşmesini tespit etti.

Şüphelilerin çoğunun FETÖ mensuplarıyla görüşmelerini de ortaya çıkaran ekipler, bu kişilerin telefonlarının yenilendiğini ve içerisinde hiçbir bilginin taşınmadığının belirlendiğine de dikkati çekti.

Ekipler, şüphelilerin örgüte ait televizyon kanallarının dijital platformdan çıkartılmasını gerekçe göstererek aboneliklerini de iptal ettiği belirledi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 7 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Tokat ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

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