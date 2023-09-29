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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 yükselişle 8.242,08 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 10:12, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 10:13
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,35 puan artışla ve yüzde 0,28 değer kazanarak 8.242,08 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,82 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile bilişim oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazancıyla günü 8.218,74 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden "güvercin" tonlu açıklamaların gelmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Dün ABD'de açıklanan verilerin ardından Fed yetkililerinden gelen "şahin" söylemlerin "güvercinleştiğini" belirten analistler, bu durumun pay piyasalarında risk iştahını desteklediğini söyledi.

Dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 21 Eylül'deki toplantısına ilişkin özette, "Öncü göstergeler, son iki ayda gözlenen yüksek fiyat artışlarının yavaşlayacağına işaret ediyor." denildi.

Öte yandan, TCMB toplam rezervleri, 15 hafta üst üste artarak 1987'den bu yana en uzun yükseliş rekorunu kaydedip 125 milyar doları aştı.

Bugün yurt içinde S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra dış ticaret açığı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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