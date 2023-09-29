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Jandarma astsubayın geliştirdiği yerli zırh teknolojisi seri üretim aşamasına geldi

Astsubay Hasan Talha Onuk, 2017 yılında başladığı çalışmalar sonunda muadillerine oranla daha hafif ve esnek olan kurşun geçirmez yerli balistik koruma zırhı geliştirip patentini aldı- Onuk:- "Şu an seri üretime hazır bir AR-GE projesidir. İnşallah tamamına erdirirsek de Türk ordusunun, Türk Emniyet Teşkilatının ve Jandarma Genel Komutanlığının hizmetine sunulabilmesini düşündüğümüz bir üründür"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 11:50, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 11:50
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Jandarma astsubayın geliştirdiği yerli zırh teknolojisi seri üretim aşamasına geldi

- Jandarma Genel Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan Hasan Talha Onuk tarafından yaklaşık 6 yıllık çalışma sonucu fiber, elyaf, reçine ve formülü kendisine ait özel bir toz karışımıyla yerli olarak geliştirilen ve hafifliği ile esnekliğiyle muadillerinin önüne geçen balistik koruma zırhı seri üretim aşamasına geldi.

Okçulukla da uğraşan astsubay Onuk, mevcut balistik koruma zırhlarının ağırlığını hafifletmek için yay yapımında da kullanılan fiber malzeme üzerine 2017 yılında çeşitli çalışmalar yaptı. Fiber malzemeyi çeşitli reçine ve özel bir toz karışımıyla kaplayan Onuk, söz konusu buluşunun mühimmatlara verdiği tepkiyi ölçtü.

Onuk, 2019 yılında Afyonkarahisar'daki 8'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde testleri tamamlanan yerli balistik koruma zırhı için Türk Patent Kurumunun (TÜRKPATENT) yanı sıra Uluslararası PCT patenti de aldı.

Başlıkta, göğüs plakalarında, araç zırhlarının metal olmayan iç kısımlarında, helikopterlerin taban zırhlamalarında, nöbet kulübelerinin zırhlamalarında rahatlıkla kullanılabilen hafif ve esnek, kurşun geçirmez zırh, seri üretime hazır hale getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) şirketleri, imalat sanayi ve teknoloji üreten nitelikli tedarikçilerin katılımıyla gerçekleştirilen Eskişehir Endüstri Fuarı'nda ürünü sergileyen Onuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buluşunu sergileyeme fırsat sunan TÜRKPATENT'e teşekkür etti.

Onuk, patentini aldığı ürünle amacının, askeri seviyedeki zırhlama ihtiyacını karşılamak ve mevcut olan zırhlamayı daha da kuvvetlendirmek olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Biz buradan yola çıkarak personelle birebir temas içerisinde bulunduğumuz için diğer ürünlerden daha öne taşıdık ürünümüzü. En önemli etken şuydu; personelin sahada kullandığı zırh sistemleri ağır. Personelin sırt çantası, mühimmatı, elindeki silahı ağır. Bunun üstüne bir de personelin korunması için zorunlu balistik plaka ve balistik başlık gibi yükler biniyor. Daha öncesinde okçuluk antrenörlüğü yapıyordum ve okçuluk sporuyla uzun yıllar ilgilendim. Geleneksel Türk yaylarının yapımına merak sarmıştım. Bu yayların fiber malzemeyle de üretildiğini biliyordum. Astsubay olduktan sonra fiber malzemeleri incelerken aynı zamanda bunların balistik katmanlarının ve değerlerinin olduğunu fark ettim. Bunun üzerine ağır zırhlar yerine daha hafif fiber malzemenin kullanılabileceğinin üzerine çalıştım."

- "Muadillerinden çok daha hafif"

Hasan Talha Onuk, zırhın, fiberinden reçinelerine, içindeki gerekli destek ekipmanlarına kadar bütün malzemelerinin Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde ve tamamen Türk milletinin imkanlarıyla üretildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özel bir tozla karıştırdığım reçine ile kapladığım fiber sayesinde hafif bir balistik zırh elde ettim. Muadillerine göre aynı mukavemette üçte bir oranda hafiflettik. Bunların gerekli testleri de yapıldı. Saha ve laboratuvar testleri sonucunda başarı oranımız da ortaya kondu. 2019 yılında Afyonkarahisar'daki 8'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde testleri tamamlanıp, Türk Patent Kurumundan tescil aldım. 7,62x39 mm mermi, G3 ve MPT'lerde kullanılan 7,62x51 ve bunların yani zırh delici mühimmatlarıyla denemeler yapıldı. Normalde yine fiber sistem zırhlar oluyor. Borkarbür ve seramik destekli plakaların bulunduğu bir balistik zırhtır. Bu plakamız, kompozit malzemeden oluşan bir seramik destekli plaka. Fakat farklılığı, hafifliğidir. İçinde kullandığımız ekstra reçineler, reçine tipimiz farklı. Bu reçine tipimizin farklı olması fiberlerin farklı bir şekilde kürlenmesini ve sertleşmesini sağlıyor."

Zırhın seri üretimi için destek almak istediğini belirten Onuk, "Şu an seri üretime hazır bir AR-GE projesidir. İnşallah tamamına erdirirsek de Türk ordusunun, Türk Emniyet Teşkilatının ve Jandarma Genel Komutanlığının hizmetine sunulabilmesini düşündüğümüz bir üründür." dedi.

Onuk, buluşunun kompozit bir malzeme olduğu için balistik başlıkta, göğüs plakalarında, araç zırhlarının metal olmayan iç kısımlarında, helikopterlerin tabanlarının yanı sıra nöbet kulübelerinin zırhlamalarında kullanılabileceğinin altını çizdi.

Kompozit malzemenin en büyük avantajının rahat şekil alabilmesi ve kaynaklama imkanının bulunması olduğunu vurgulayan Onuk, "O yüzden her türlü zırhlamada kullanılabiliyor. Yeter ki hayal edelim ve uygun bir kalıp oluşturalım. Muadillerine göre çok daha hafif. Türkiye ve Uluslararası PCT patentleri şahsıma ait. Seri üretim imkanım olmadığı için nihai kullanıcıya ulaşamıyoruz. Bizim buradan beklentimiz nihai kullanıcıya ulaşmaktır." diye konuştu.

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