Türkiye'nin ilk uzay yolcularının bavulları hazır

4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
Adana'da iki belediyeye rüşvet operasyonu
Adana'da iki belediyeye rüşvet operasyonu
Tahliye taahhüdünü imzalamayana ev yok
Tahliye taahhüdünü imzalamayana ev yok
Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti
AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu genişletelim, tartışalım, konuşalım'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu genişletelim, tartışalım, konuşalım'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Deprem yardımlarını evine götüren polis müdürü tahliye edildi
Deprem yardımlarını evine götüren polis müdürü tahliye edildi
Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı
Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı
Bakan Koca'dan çocuklarda başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu' açıklaması
Bakan Koca'dan çocuklarda başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu' açıklaması
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı
AYM'nin Can Atalay başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
AYM'nin Can Atalay başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
'THE' Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 11 üniversite ilk 1000'de
'THE' Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 11 üniversite ilk 1000'de
Zabıt Katibi alımı yapılacak mı? Bakan Tunç yanıtladı
Zabıt Katibi alımı yapılacak mı? Bakan Tunç yanıtladı
Eksik hizmet veren 3 gaz dağıtım şirketine kayyum
Eksik hizmet veren 3 gaz dağıtım şirketine kayyum
Deprem sonrası Türkiye'ye nefes aldıracak model: Şehirler Anadolu'ya yayılacak
Deprem sonrası Türkiye'ye nefes aldıracak model: Şehirler Anadolu'ya yayılacak
Bakan Tunç'tan AİHM'in 'ByLock' kararına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in 'ByLock' kararına ilişkin açıklama
AYM, ek MTV'nin iptal istemini reddetti: Gerekçe 'deprem'
AYM, ek MTV'nin iptal istemini reddetti: Gerekçe 'deprem'
Etlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu
Etlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş süresi uzatıldı
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş süresi uzatıldı
Başörtülü depremzede öğrencinin kaydını yapmayan okul müdürüne para cezası
Başörtülü depremzede öğrencinin kaydını yapmayan okul müdürüne para cezası
Adliye emanetinden 6 kilo kokain çalındı: 3'ü memur 5 tutuklama
Adliye emanetinden 6 kilo kokain çalındı: 3'ü memur 5 tutuklama
53 Kanun teklifi verildi... 250 bin staj ve çıraklık mağduru çözüm bekliyor
53 Kanun teklifi verildi... 250 bin staj ve çıraklık mağduru çözüm bekliyor
AK Parti, ekim ayı başında Meclis'te 'anayasa' trafiğini başlatacak
AK Parti, ekim ayı başında Meclis'te 'anayasa' trafiğini başlatacak
BOTAŞ Genel Müdürü emeklilik kararı aldı
BOTAŞ Genel Müdürü emeklilik kararı aldı
Türkiye'nin e-Devlet'i çoğu Avrupa ülkesini geçti
Türkiye'nin e-Devlet'i çoğu Avrupa ülkesini geçti
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Türkiye'nin ilk uzay yolcularının bavulları hazır

Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında uzaya gitmek için bavullarını hazırlarken yanlarına almayı planladıkları en önemli simgelerden biri, isimlerinin açıklandığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilen Türk bayrağı olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 11:12, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 11:14
Yazdır
Türkiye'nin ilk uzay yolcularının bavulları hazır

Gezeravcı ve Atasever, Anadolu Ajansının (AA) 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde İzmir Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

TEKNOFEST İzmir'de heyecanın yüksek olduğunu belirten Gezeravcı, "Uzaya çıkarak başlatacağımız yolculuğun asıl sahipleri minikler. Dolayısıyla gelecek nesillerin teminatı olan kardeşlerimizin gözlerindeki heyecanı görmek çok değerli." dedi.

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinin (GUHEM) ev sahipliğinde, Uzay Kaşifleri Derneğince kısa süre önce de Bursa'da Gezegen Kongresi'nin (Planetary Congress) 34'üncüsünün gerçekleştirildiğini dile getiren Gezeravcı, etkinliğin Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ve uzaya çıkmayı planladıkları yeni yüz yılın başlangıcında yapılmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Gezeravcı, kongrenin önemli faaliyetlere imza atmış astronot, kozmonot ve Çin'den bir taykonotun katılımıyla yapıldığını ifade ederek, henüz bu topluluğun üyesi olmamasına rağmen orada bulunmanın Türkiye açısından önemli bir faaliyet olduğunu kaydetti.

"Bayrağımızı yanımızda götüreceğiz"

Gezeravcı, uzay yolculuğu hazırlıklarına ilişkin de bilgi verdi.

Eğitim programlarının çok planlı ve hiçbir vakti boş geçirmeyecek şekilde düzenlendiğini vurgulayan Gezeravcı, şöyle konuştu:

"Bavulum hazır. Ait olduğum Yörük kültürüne ait temsili malzemeleri, ilk görev yaptığım F-16 filomun peçini ve minik yeğenimin fotoğrafını yanımda götüreceğim. Bizi uzaya taşıyan bayrağımız da bizimle birlikte geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından 29 Nisan 2023'te halka isimlerimizin duyurulduğu gün bize hediye edilen bayrağı yanımızda götüreceğiz, uzayda dalgalandırdıktan sonra getirip kendisine teslim edeceğiz."

"Uzayda hayatta kalmayı öğrenmek aylar süren bir süreç"

Tuva Cihangir Atasever de Bursa'daki kongrenin son derece keyifli olduğunu belirterek, "Orada 70'e yakın astronot, kozmonot ve taykonotla buluşmak, onların tecrübelerini dinlemek ve bizim heyecanımızı onların gözünde görmek çok güzeldi. O kadar destekleyicilerdi ki onların tecrübelerini dinlemek ve onlarla kişisel ve profesyonel bağlar kurmak hem bizim astronotluk kariyerimize hem de ülkemizin insanlı uzay misyonlarının geleceğine önemli katkılar sağlayabilecek verimli bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'in ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin kendisi için özel bir yerinin olduğunu vurgulayan Atasever, tekrar o jenerasyonun bir parçası olarak etkinlikte bulunmanın kendisine gurur verdiğini anlattı.

Atasever, NASA'nın son derece yetkin astronotlarıyla birlikte aldıkları son eğitimlere ilişkin de şunları kaydetti:

"Bir astronotun günlük yaşamında uğraşacağı bazı görevleri orada simüle ettik. Son derece keyifli ve öğreticiydi. Lunaparkta bulunmak gibi benim için orada bulunmak. Uzayda hayatta kalmayı öğrenmek aylar süren bir süreç. Farklı disiplinlerin bir araya gelerek medikalden istasyon alt sistemleri acil durumlarına müdahale etmeye kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan eğitimler alıyoruz. Eğitimimizin sonuna geldiğimizde, fırlatmaya hazır sertifikasyonu aldığımızda uzayda nasıl yaşayacağımızı da umuyoruz ki öğrenmiş olacağız."

"Azerbaycan bayrağını da yanımda taşımak istiyorum"

Atasever, gelecek yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanan yörünge altı uçuşta yanında taşımayı planladığı en önemli simgelerden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendilerine teslim edilen Türk bayrağı olduğunu söyledi.

Aynı zamanda annesinin memleketi Azerbaycan'ın bayrağını da yanında götürmek istediğini vurgulayan Atasever, "İki devlet, tek millet olarak iki bayrak ve belki birkaç tane de aile fotoğrafıyla yukarı çıkıp çeşitli deneyler gerçekleştirip dönmek niyetindeyim. Bavulum hep hazır, 'Yarın gidiyorsun.' deseler çıkabilirim. Sıkıntı yok." dedi.

Bu Habere Tepkiniz