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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a 5 yeni hastane yapılacak

Deprem izolatörleri, ağır çelik yapı tekniği ve modüler duvar sistemi kullanılarak yapılacak olan ve bazılarının inşaatı süren hastanelerden 4'ünün gelecek yıl hizmete girmesi planlanıyor- Vali Mükerrem Ünlüer:- "6 Şubat depremlerinde ilimiz sağlık alanında maalesef büyük bir yıkım aldı. Biz bu 5 hastaneyi yaparak şehrimizi 6 Şubat öncesine kavuşturmak istiyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 11:31, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 11:32
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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a 5 yeni hastane yapılacak

- "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a halen bazılarının yapımı süren 5 yeni hastane yapılacak.

6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen depremlerde Kahramanmaraş'ta birçok kamu ve özel hastane binası zarar gördü.

Afetzedelerin nitelikli sağlık ihtiyacının karşılanması için Sağlık Bakanlığınca çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Türkoğlu'na 120, Nurhak'a 50 ve Onikişubat ilçesine 400 yatak kapasiteli acil durum hastanesi yapılması planlanırken, Dulkadiroğlu'na 400 yataklı "Ferhuş Sağlık Kompleksi" ve Onikişubat ilçesine 1000 yataklı "Kahramanmaraş Şehir Hastanesi" yapılması kararlaştırıldı.

İhaleleri ve projeleri yapılarak 2024 yılında hizmete açılması planlanan acil durum hastaneleri, ağır çelik yapı tekniği ve modüler duvar sistemi kullanılarak yapılacak.

358 deprem izolatörü kullanılarak 606 dönüm üzerinde yapımına başlanan ve inşaatında yüzde 47 fiziki ilerleme sağlanan Ferhuş Sağlık Kompleksi'nin 2024 yılının Mart ayında hizmete açılması planlanıyor.

Önsen Mahallesi'nde ise deprem izolatörü kullanılarak yatay mimari esasına göre 300 dönüm alan üzerinde yapılması planlanan 1000 yataklı Kahramanmaraş Şehir Hastanesi'nin 2024 yılının Ocak ayında ihale edilmesi ön görülüyor.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin ardından kentteki birçok kamu ve özel hastane binasının zarar gördüğünü söyledi.

- "Bunlar gerçekten büyük yatırımlar"

Depremlerin açtığı yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarını kullandığını ifade eden Ünlüer, şehrin tekrar ayağa kaldırılması için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta depremzedelerin en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için çalıştıklarını ifade eden Ünlüer, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinde ilimiz sağlık alanında maalesef büyük bir yıkım aldı. Biz bu 5 hastaneyi yaparak şehrimizi 6 Şubat öncesine kavuşturmak istiyoruz. 5 yeni hastanemiz yapılacak. Bunlardan biri Nurhak'a 50 yataklı diğeri Türkoğlu'nda 120 yataklı, iki ilçemize acil durum hastanesi yapılacak. Bunlar çelik imalatlı olacak. Yatay mimariye göre inşa edilecek ve 150 gün süresi olacak. 2024 Şubat ayında da hizmete girecekler. Kent merkezinde de 400 yataklı acil durum hastanemizin yapımı için bugün ihalesi yapılacak. 1000 yataklı şehir hastanesinin de aralık ayında plan ve projeleri tamamlanacak ve 2024 Ocak ayında da ihalesi yapılacak. Bir de Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi'nde bulunan hastanemizin yatak kapasitesini arttıracağız. Toplamda ilimize 2000 yatak kapasiteli hastane kazandırmayı planlıyoruz. Bunlar gerçekten çok büyük yatırımlar."

Ünlüer, hastanelerin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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