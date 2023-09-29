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Bursa'da annesi, 2 ağabeyi ve yengesini öldüren polis ilk kez savunma yaptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 8 ay önce annesi, 2 ağabeyi ve yengesini silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 12:39, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 15:38
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Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, hakkında "kardeşi kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürme", "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Adem Ergüner (29), maktuller annesi Bedriye, ağabeyi Mehmet, diğer ağabeyi Remzi ve onun eşi Fatma Ergüner'in yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Adem Ergüner, çocukluğundan bu yana ailesindeki sorunlar nedeniyle yaşadığı travmaların bu sonuca neden olduğunu ileri sürdü.

Birkaç yıl önce ağabeyi Mehmet Ergüner'le ev yapması karşılığında anlaştıklarını belirten sanık, "Ona 175 bin lirayı peşin verdim. Diğer yarısını da sonra verecektim. 1 yılda teslim edeceğini söyledi. Tayin vaktim yaklaşınca evi sordum ama yapmayacağını söyledi. Paramı istedim onu da vermeyeceğini söyledi küfretti. Haklı olarak paramı talep ettim." dedi.

Eşine cuma namazına gideceğini söylemiş

Geçen ocak ayında okulların yarıyıl tatilinde eşinin ailesini ziyaret etmek için Eskişehir'e geldiklerini anlatan Ergüner, parasını almak amacıyla ailesi ile görüşmek üzere Orhangazi'ye gitmeye karar verdiğini ifade etti.

Ağabeyine mesaj attıktan sonra eşine cuma namazına gideceğini söyleyip yola çıktığını dile getiren Adem Ergüner, şu ifadeleri kullandı:

"Remzi ağabeyimi arayıp büyük olarak yanımızda bulunmasını istedim. 'Beni ilgilendirmez' dedi. Mehmet Ergüner'e 'Bağ evinde buluşalım' diye sesli mesaj attım. Tek geleceğini düşüyordum ama 3 araçla geldiklerini gördüm. Arabalar yaklaşınca tedirgin olup havaya tek el ateş edip durmalarını istedim. En arkada duran Mehmet Ergüner'in arabası üzerime gelmeye devam edince araca doğru rastgele ateş ettim. Sonrasında arabadan çıkıp beni durdurmaya çalışan Remzi Ergüner ile boğuşurken ona da ateş ettim. Daha sonra kendimi kaybettim, hiçbir şey hatırlamıyorum."

Kimseyi öldürme maksadıyla hareket etmediğini öne süren Ergüner, "Olayı tasarlamadım. Tasarlasam kaçardım ama ben gidip teslim oldum. Çok pişmanım. Vicdan azabı çekmekteyim." dedi.

Sanık Ergüner, polis olduğu için beylik tabancasını beraberinde taşıdığını, o gün her birinin içinde 15 mermi bulunan 3 şarjörünün yanında olduğunu anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile öldürülenlerin yakınlarının avukatları, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 27 Ocak'ta yaşanan olayda, Bingöl'de polis memuru olarak görev yapan ve iznini ailesiyle Eskişehir'de geçiren Adem Ergüner, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan ağabeyi Mehmet Ergüner'le İznik Gölü kıyısındaki bağ evinde buluşmuştu. Ailenin diğer bireyleri de bu bağ evine gelmişti.

Adem Ergüner'in tabancayla açtığı ateş sonucu annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve onun eşi Fatma Ergüner olay yerinde, Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş; Adem Ergüner, Orhangazi Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduktan sonra tutuklanmıştı.

Sanık, temmuz ayındaki ilk duruşmada psikolojik durumunu gerekçe göstererek savunma yapmamıştı.

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