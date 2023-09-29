Bakan Uraloğlu: İnternet abone sayısı 93,1 milyona ulaştı

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
Adana'da iki belediyeye rüşvet operasyonu
Adana'da iki belediyeye rüşvet operasyonu
Tahliye taahhüdünü imzalamayana ev yok
Tahliye taahhüdünü imzalamayana ev yok
Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti
AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu genişletelim, tartışalım, konuşalım'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu genişletelim, tartışalım, konuşalım'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Deprem yardımlarını evine götüren polis müdürü tahliye edildi
Deprem yardımlarını evine götüren polis müdürü tahliye edildi
Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı
Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı
Bakan Koca'dan çocuklarda başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu' açıklaması
Bakan Koca'dan çocuklarda başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu' açıklaması
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı
AYM'nin Can Atalay başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
AYM'nin Can Atalay başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
'THE' Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 11 üniversite ilk 1000'de
'THE' Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 11 üniversite ilk 1000'de
Zabıt Katibi alımı yapılacak mı? Bakan Tunç yanıtladı
Zabıt Katibi alımı yapılacak mı? Bakan Tunç yanıtladı
Eksik hizmet veren 3 gaz dağıtım şirketine kayyum
Eksik hizmet veren 3 gaz dağıtım şirketine kayyum
Deprem sonrası Türkiye'ye nefes aldıracak model: Şehirler Anadolu'ya yayılacak
Deprem sonrası Türkiye'ye nefes aldıracak model: Şehirler Anadolu'ya yayılacak
Bakan Tunç'tan AİHM'in 'ByLock' kararına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in 'ByLock' kararına ilişkin açıklama
AYM, ek MTV'nin iptal istemini reddetti: Gerekçe 'deprem'
AYM, ek MTV'nin iptal istemini reddetti: Gerekçe 'deprem'
Etlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu
Etlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Uraloğlu: İnternet abone sayısı 93,1 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "71,7 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 93,1 milyona ulaştı" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 13:17, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 13:24
Yazdır
Bakan Uraloğlu: İnternet abone sayısı 93,1 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2023 yılının 2'nci çeyreğine ilişkin 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi. Yılın ikinci çeyreği itibarıyla BTK tarafından yetkilendirilen 465 şirketin, 843 yetki belgesi bulunduğuna değinen Uraloğlu, "TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri yaklaşık 38,2 milyar lira iken diğer işletmecilerin toplam gelirleri 12,1 milyar lira olarak gerçekleşti. 2023 yılının ilk yarısı itibariyle mobil abone sayısı 91,4 milyon olurken, mobil abone yaygınlığı yüzde 107,1 oldu. Mobil abonelerin 84 milyonunun 2016'da hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih ettiği ve 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 91,8'ini oluşturduğu görüldü. M2M abone sayısı 8,5 milyona ulaştı." dedi.

2023 yılının ilk yarısı itibari ile taşınan toplam mobil numara sayısının yaklaşık 172 milyon olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Bununla birlikte yılın ikinci çeyreğin de ise bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 9,2 oranında artarak 2 milyon 465 bin 812 numara taşıma işlemi gerçekleşti. Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009'dan 30 Haziran 2023'e kadar toplam 2 milyon 538 bin 670 adet numara taşıma işlemi gerçekleşti." açıklamalarında bulundu.

"536 BİN KM FİBER ALTYAPIYA ULAŞILDI"

Yılın ilk yarısı itibarı ile mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresinin 477 dakika, sabit şebekelerde ise 95 dakika olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "İnternet abone sayısı incelendiğinde 71,7 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 93,1 milyona ulaştı. 2023 yılının ilk yarısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,6 civarında artışla 536 bin kilometre fiber altyapıya ulaşılmış olup fiber internet abone sayısı ise yaklaşık 6,3 milyondur. Genişbant internet abonelerinin kullanımları incelendiğinde, 2022 yılının ikinci çeyreğinde sabit genişbant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı 238 GByte iken 2023 yılının ikinci çeyreğinde bu rakamın 254 GByte'a yükseldiği, mobil abonelerde ise 2022 yılı ikinci çeyreğinde 12,8 GByte olan veri kullanımının 16 GByte'a ulaştığı görüldü" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 6 adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, "Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından Haziran 2023 sonu itibarıyla 6,9 milyon elektronik imza ve 903 bin mobil imza olmak üzere toplam 7,8 milyon elektronik sertifika oluşturuldu." dedi.

Bu Habere Tepkiniz