Mersin'de otomobil ve pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ve pikabın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 13:41, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 13:43
Alınan bilgiye göre, 01 AAE 307 plakalı otomobil ile 01 AEH 731 plakalı pikap, Yaramış Mahallesi Tuzla Köprüsü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığını belirledi.
Kazada yaralananlar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı, ölen 2 kişinin cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.