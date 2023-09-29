Mersin'de otomobil ve pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, 01 AAE 307 plakalı otomobil ile 01 AEH 731 plakalı pikap, Yaramış Mahallesi Tuzla Köprüsü mevkisinde çarpıştı.

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