Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli ve çok kuvvetli yağış öngörülüyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.