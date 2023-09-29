Antalya'da Kazakistan uyruklu hamile kadın evinde ölü bulundu

Eşi ve 6 çocuğuyla 1 ay önce Antalya'ya taşındığı öğrenilen kadının 9 aylık hamile olduğu belirtildi.

Hurma Mahallesi'nde ikamet eden 38 yaşındaki Maia Tarkanova'nın yatağında hareketsiz olduğunu gören 14 yaşındaki kızı, komşularından yardım istedi.

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