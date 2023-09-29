Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu'na sosyal hizmet çalışanlarının talepleri iletildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ziyarette, Genel Başkan Yardımcıları Yasin Barutcu ve Abdullah Duman da yer aldı.



Sosyal hizmet çalışanlarının talep ve isteklerinin iletildiği ziyarette, sorunlara ilişkin çözüm önerileri de sunuldu.



"Sözleşmeli Personel Sosyal Hizmet Tazminatından Yararlanmalı"



Ziyarette, sosyal hizmet tazminatının kapsamının genişletilmesi ve Bakanlıkta görev yapan sözleşmeli personelin sosyal hizmet tazminatından yararlanmasının sağlanması istendi.

Ek ders karşılığı çalışanların mali ve özlük haklarında iyileştirme yapılmasına dikkat çekilen ziyarette, sözleşmeden kadroya geçen destek personeli ile aile sosyal destek personeli (ASDEP) çalışanlarının mezuniyet durumuna göre haiz oldukları unvanlarda görev yapabilmesinin gerekliliği konuşuldu.

Yurt yönetim memurlarının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre verilen ek ödemelerinin artırılması istenilen ziyarette, Bakanlık tarafından hazırlanan mevzuat değişikliği çalışmalarında yetkili sendika olarak Sağlık-Sen'in de görüşlerinin alınması talep edildi.

