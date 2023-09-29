Niğde'de Atatürk büstüne zarar veren 2 zanlı tutuklandı
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bir okulda Atatürk büstüne zarar verdikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 16:52, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 16:52
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Divarlı beldesinde 25 Eylül'de saat 22.30 sıralarında Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verildi.
Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat ekipleri, büste zarar verdikleri tespit edilen S.Ç. (19) ve B.Y'yi (16) yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.