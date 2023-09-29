İTO Başkanı Avdagiç'ten 'İstanbul Park' açıklaması

Aynı zamanda Formula 1 Yatırım AŞ'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapan Avdagiç, Formula 1 yarışlarına da ev sahipliği yapan İstanbul Park pistine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Avdagiç, açıklamasında, FİYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak İstanbul Park ile ilgili bazı gerçeklerin altını çizmek istediğini belirterek, "Kurumsal hafızası eksik çevreler de böylece doğru bilgiye sahip olacaklardır. İstanbul Park, Türk iş dünyasının başta TOBB ve İTO olmak üzere büyük fedakarlıklarla ve devletin kurumlarının desteğiyle yaptığı bir yatırımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı'nın bugünkü gazetelerde yer alan açıklamasına ilişkin olarak Avdagiç, "20 yıl sonra yapılan maksatlı açıklamayı masum göremeyiz. İstanbul Park'ın, sorumluluk almadan yetki almak isteyenlerin 'araba oynatacakları' bir tesis olmasına izin verilmemiştir. İstanbul Park, sefa değil, şehrimizin ve ülkemizin markasını yukarıya taşıyacak projelerin hayata geçirildiği ve kiralama protokolüne uygun faaliyetlerin icra edildiği bir tesistir." ifadelerini kullandı.

- "İstanbul Park markasına leke sürülmesine izin vermeyiz"

Avdagiç, İstanbul Park'ın 2005'ten bu yana ikisi 2020 ve 2021 yılında işletme döneminde olmak üzere toplam 9 kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gerçeklerin manipüle edilerek, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini esefle karşılıyoruz. Yanlış, kestirme yoldan kimseyi hedefine ulaştırmaz. 160 milyon dolar mertebesinde yatırım yapan, işletmesini üstlenen, 2005-2011 arasında 7 kez Formula 1'i organize eden, elini taşın altına koyan iş dünyasına ve İstanbul Park markasına leke sürülmesine izin vermeyiz." ifadesini kullandı.

TOGG'un bu konuya alet edilmesinin de üzüntü verici olduğunu aktaran Avdagiç, "İstanbul Park markasının sahibi FİYAŞ'tır. Bu markayı oluşturduğumuz alanın sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür (VGM). Bu aşamada VGM'den sözleşmemiz gereği kiralama sürecinin devamı için teyit bekliyoruz. Kiralama süreci sonunda İstanbul Park da VGM'ye devredilecektir." ifadelerini kullandı.