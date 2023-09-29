15 yaşındaki çocuk parkta yan bakma yüzünden kan döktü
Samsun'da 15 yaşındaki çocuk parkta yan bakma yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi karnından bıçakla yaraladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 17:51, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 17:51
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki M.A. parkta yan bakma yüzünden çıkan tartışmada Y.A.A.'yı karnından bıçakla ağır yaraladı. Gazi Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralı ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.