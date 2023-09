Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et sırası

Diyarbakır'da vatandaşlar ucuz et almak için sabah saat 07.00'de merkez Yenişehir ilçesindeki Et ve Süt Kurumu'nda fiş alıp uzun kuyruk oluşturdu. Günde yaklaşık bin kişinin uğradığı kurumda, 1,5 ton et satılıyor. Kimisi ürünlerini alıp giderken kimisi ise yetişemeyince eli boş dönüyor.



Et fiyatlarının dışarıdaki kasaplara nazaran Et ve Süt Kurumu'nda çok uygun olduğunu dile getiren Mehdi Özkoç, 800 TL'ye 5 kilo et aldığını belirtti. Özkoç, "Etin fiyatı burada ucuz olduğu için geldik. Ailemiz yemeklerde et kullansın. Yaklaşık 5 kilo et aldım. Fiyatı da dışarıdaki fiyata göre uygun. 800 TL'ye 5 kilo eti aldım. Bugün ilk defa geldim buraya" dedi.