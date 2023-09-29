Bakan Tekin: Kolektif şuurla hareket ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Konya'da, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" çerçevesinde öğretmenlerle bir araya geldi. Yol haritasını belirlerken öğretmenlerle yaptıkları istişarelerin önemine değinen Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak istişare kültürünü kurumsallaştırmak için bütün imkanları değerlendiriyoruz. Ziyaret ettiğimiz her ilde bir araya geldiğimiz öğretmenlerimizle bu kültürü çok daha güçlü hale getiriyoruz. Öğretmenlerimizin gerek yerel düzeyde karşılaştıkları sorunlara dair gerekse ülkenin genel eğitim politikalarına ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini bir sohbet havasında müzakere etme imkanı buluyoruz. Bu istişareler istikametinde konuların çözümü noktasında kolektif bir şuurla hareket ediyoruz. Kolektif şuurla hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz, çözüme kavuşturamayacağımız bir konunun olmadığına inanıyorum" dedi.

Öğretmenlerin mağduriyetini gidermeye çalışırken başka bir mağduriyete neden olmayacak şekilde hareket ettiklerini vurgulayan Bakan Tekin, öğretmenlerin, ailesiyle birlikte mutlu bir şekilde öğretmenlik yapmaları için bakanlık olarak tüm imkanlarıyla yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Yusuf Tekin, toplantıya katılan öğretmenlere de tek tek söz vererek eğitim alanındaki görüş, öneri ve beklentilerini dinledi.