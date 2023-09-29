AYM: İş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılma hak ihlali
AYM: İş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılma hak ihlali
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Hasta yakınlarının darbettiği doktor yoğun bakıma alındı
Hasta yakınlarının darbettiği doktor yoğun bakıma alındı
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
Tahliye taahhüdünü imzalamayana ev yok
Tahliye taahhüdünü imzalamayana ev yok
Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti
AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu genişletelim, tartışalım, konuşalım'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu genişletelim, tartışalım, konuşalım'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Deprem yardımlarını evine götüren polis müdürü tahliye edildi
Deprem yardımlarını evine götüren polis müdürü tahliye edildi
Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı
Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı
Bakan Koca'dan çocuklarda başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu' açıklaması
Bakan Koca'dan çocuklarda başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu' açıklaması
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyona sert tepki gösterdi. İsveç'in gerekli adli soruşturmayı yapması gerektiğini söyleyen Tunç, "Önleyici tedbirler almaktan ziyade adeta onları koruyucu bir mekanizmanın orada işlediğini görüyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 21:49, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 22:04
Yazdır
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi

Karabük Valiliği çıkışında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyona sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığının gerekli açıklamaları yaptığını ifade eden Bakan Tunç, yaşanan provokasyonun toplantı ve gösteri yürüyüşü dahilinde sayılmadığını söyledi. İsveç'in hem Kur'an-ı Kerim'e yönelik hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırılar karşısında önleyici tedbirler alması gerektiğini söyleyen Tunç, İsveç'in NATO üyeliği konusunun TBMM'ye geldiğinde bunu da değerlendireceklerine dikkat çekti. İsveç makamlarının duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Maalesef İsveç'te ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde bu tür eylemler artık sistematik hale geldi. Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamayı yaptı. Yine şunu söylüyoruz. Bu tür eylemler toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamında sayılamaz. Resmi bir binanın önünde, bazen meclis binaları, bu kez de bizim büyükelçiliğimizin önünde bu gerçekleşmiş. Başka bir devletin devlet başkanına hakaret edilirken o hakaretlere müsamaha gösterilmemesi gerekir, hukuk devletinde. Bunun önlenmesi gerekir maalesef bunun önlenmediğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli gösteriler bunlar ne yazık ki İsveç makamları tarafından bugüne kadar önlenmedi. Defalarca uyarıldıkları halde. Kaldı ki İsveç NATO'da müttefikimiz olmak isteyen bir ülke. Dolayısıyla güvenlik anlamında Türkiye ile müttefik olmak isteyen bir ülkenin, Türkiye'nin özellikle hem Cumhurbaşkanımıza yönelik hem de Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırılara karşısında bunları önleyici tedbirleri alması gerekir. Bilakis önleyici tedbirler almaktan ziyade adeta onları koruyucu bir mekanizmanın orada işlediğini görüyoruz. Bu da bizi rahatsız ediyor, ülke ve millet olarak rahatsız ediyor. Önümüzdeki süreçte İsveç'in NATO'ya üyelik konusu TBMM'ye geldiğinde bunlar değerlendirilecektir. O nedenle İsveç makamlarının duyarlı olması lazım. Bu eylemleri, bu çirkinlikleri sergileyenler hakkındaki gerekli adli soruşturma ve kovuşturmaları yapmaları gerekir. İsveç'ten bunu bugüne kadar beklediğimiz gibi bundan sonrada bekliyoruz."

"Karabük'te 21 yılda 24 milyar yatırım yapıldı"

Karabük'teki yatırımlara dikkat çeken Bakan Yılmaz Tunç, Karabük'e Adalet Sarayı projesiyle ilgili bilgiler aktardı. Tunç, "Gün boyu Kastamonu'da programlarımız vardı. Yatırımlarla ilgili istişareler de bulunduk. Karabük'ümüz ben de bu bölgenin insanıyım. Bartın milletvekilliği yaptım. Zonguldak'ın ilçeleriydik. Sonrasında ayrı iller olarak olarak yolumuza devam ediyoruz. Karabük'ümüz Türkiye'nin ekonomisine demir çelik sektöründe önemli yer tutan bir ilimiz. Karabük Demir Çelik Türkiye demir çelik sanayisinin öncülerinden. Üretimin devam ettiği, ülkemiz ve Karabük ekonomisine can vermeye devam ediyor. Dünya mirası Safranbolu'muz, Eflani'miz, Ovacık'ımız, Yenice, Eskipazar'ımız her biri birbirinden değerli yeşiliyle doğal güzellikleriyle Karabük bir cennet. Karabük'te kendi memleketimizde bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar hükümetimiz döneminde Karabük'te geçtiğimiz 21 yılda yaklaşık 24 milyar tabi bu rakamlar güncellendiğinde daha büyük rakamlar ortaya çıkar. Devam eden de bir o kadar yatırımlar var. Karabük Türkiye'nin kalkınma hamlesinden pay almaya devam ediyor. Karabük Üniversitesi 50 bine yaklaşan öğrencisiyle Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden birisi. Safranbolu Adliyesi'ni tamamlamıştık. Karabük Adliyemizi de programa aldık. Müjde verebiliriz. Demir yollarına ait bir araziyi 21 bin metrekarelik bir alanda Karabük'e yeni bir adliye binası kazandıracağız. Karabük'ümüzün adliyeye ihtiyacı vardı. Eskipazar da hükümet binası ile ilgili bir projemiz var. Eskipazar'daki adliyemizi o şekilde yapacağız. Karabük Adliyesi'nin arsa tahsisi tamamlandı. 2024 yılında yatırım programına alındığında projemizi hızlı şekilde projeleri tamamlayacağız. Karabük'e yakışır bir adalet sarayı kazandırmış olacağız. Adalet sarayının içerisinde Karabüklü vatandaşlarımız haklarına en adil şekilde kavuşacaklar. Karabük'te devam eden yatırımları saymakla bitmez. Öğrenci yurtları, yollar, üniversite binaları, köprü, tünel, OSB, barajlar Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi bu gelişmenin gözle görüldüğünü herkes görüyor. Karabük'ümüz son seçimlerde Cumhurbaşkanımıza her zaman olduğu gibi destek verdi. Karabüklü hemşerilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bu Habere Tepkiniz