Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi

Karabük Valiliği çıkışında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyona sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığının gerekli açıklamaları yaptığını ifade eden Bakan Tunç, yaşanan provokasyonun toplantı ve gösteri yürüyüşü dahilinde sayılmadığını söyledi. İsveç'in hem Kur'an-ı Kerim'e yönelik hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırılar karşısında önleyici tedbirler alması gerektiğini söyleyen Tunç, İsveç'in NATO üyeliği konusunun TBMM'ye geldiğinde bunu da değerlendireceklerine dikkat çekti. İsveç makamlarının duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Maalesef İsveç'te ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde bu tür eylemler artık sistematik hale geldi. Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamayı yaptı. Yine şunu söylüyoruz. Bu tür eylemler toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamında sayılamaz. Resmi bir binanın önünde, bazen meclis binaları, bu kez de bizim büyükelçiliğimizin önünde bu gerçekleşmiş. Başka bir devletin devlet başkanına hakaret edilirken o hakaretlere müsamaha gösterilmemesi gerekir, hukuk devletinde. Bunun önlenmesi gerekir maalesef bunun önlenmediğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli gösteriler bunlar ne yazık ki İsveç makamları tarafından bugüne kadar önlenmedi. Defalarca uyarıldıkları halde. Kaldı ki İsveç NATO'da müttefikimiz olmak isteyen bir ülke. Dolayısıyla güvenlik anlamında Türkiye ile müttefik olmak isteyen bir ülkenin, Türkiye'nin özellikle hem Cumhurbaşkanımıza yönelik hem de Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırılara karşısında bunları önleyici tedbirleri alması gerekir. Bilakis önleyici tedbirler almaktan ziyade adeta onları koruyucu bir mekanizmanın orada işlediğini görüyoruz. Bu da bizi rahatsız ediyor, ülke ve millet olarak rahatsız ediyor. Önümüzdeki süreçte İsveç'in NATO'ya üyelik konusu TBMM'ye geldiğinde bunlar değerlendirilecektir. O nedenle İsveç makamlarının duyarlı olması lazım. Bu eylemleri, bu çirkinlikleri sergileyenler hakkındaki gerekli adli soruşturma ve kovuşturmaları yapmaları gerekir. İsveç'ten bunu bugüne kadar beklediğimiz gibi bundan sonrada bekliyoruz."

"Karabük'te 21 yılda 24 milyar yatırım yapıldı"

Karabük'teki yatırımlara dikkat çeken Bakan Yılmaz Tunç, Karabük'e Adalet Sarayı projesiyle ilgili bilgiler aktardı. Tunç, "Gün boyu Kastamonu'da programlarımız vardı. Yatırımlarla ilgili istişareler de bulunduk. Karabük'ümüz ben de bu bölgenin insanıyım. Bartın milletvekilliği yaptım. Zonguldak'ın ilçeleriydik. Sonrasında ayrı iller olarak olarak yolumuza devam ediyoruz. Karabük'ümüz Türkiye'nin ekonomisine demir çelik sektöründe önemli yer tutan bir ilimiz. Karabük Demir Çelik Türkiye demir çelik sanayisinin öncülerinden. Üretimin devam ettiği, ülkemiz ve Karabük ekonomisine can vermeye devam ediyor. Dünya mirası Safranbolu'muz, Eflani'miz, Ovacık'ımız, Yenice, Eskipazar'ımız her biri birbirinden değerli yeşiliyle doğal güzellikleriyle Karabük bir cennet. Karabük'te kendi memleketimizde bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar hükümetimiz döneminde Karabük'te geçtiğimiz 21 yılda yaklaşık 24 milyar tabi bu rakamlar güncellendiğinde daha büyük rakamlar ortaya çıkar. Devam eden de bir o kadar yatırımlar var. Karabük Türkiye'nin kalkınma hamlesinden pay almaya devam ediyor. Karabük Üniversitesi 50 bine yaklaşan öğrencisiyle Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden birisi. Safranbolu Adliyesi'ni tamamlamıştık. Karabük Adliyemizi de programa aldık. Müjde verebiliriz. Demir yollarına ait bir araziyi 21 bin metrekarelik bir alanda Karabük'e yeni bir adliye binası kazandıracağız. Karabük'ümüzün adliyeye ihtiyacı vardı. Eskipazar da hükümet binası ile ilgili bir projemiz var. Eskipazar'daki adliyemizi o şekilde yapacağız. Karabük Adliyesi'nin arsa tahsisi tamamlandı. 2024 yılında yatırım programına alındığında projemizi hızlı şekilde projeleri tamamlayacağız. Karabük'e yakışır bir adalet sarayı kazandırmış olacağız. Adalet sarayının içerisinde Karabüklü vatandaşlarımız haklarına en adil şekilde kavuşacaklar. Karabük'te devam eden yatırımları saymakla bitmez. Öğrenci yurtları, yollar, üniversite binaları, köprü, tünel, OSB, barajlar Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi bu gelişmenin gözle görüldüğünü herkes görüyor. Karabük'ümüz son seçimlerde Cumhurbaşkanımıza her zaman olduğu gibi destek verdi. Karabüklü hemşerilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.