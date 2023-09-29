Türkiye'de son 1 yılda 39 hastaya kalp nakli yapıldı

AYM: İş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılma hak ihlali
AYM: İş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılma hak ihlali
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Hasta yakınlarının darbettiği doktor yoğun bakıma alındı
Hasta yakınlarının darbettiği doktor yoğun bakıma alındı
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
Tahliye taahhüdünü imzalamayana ev yok
Tahliye taahhüdünü imzalamayana ev yok
Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti
AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu genişletelim, tartışalım, konuşalım'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu genişletelim, tartışalım, konuşalım'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Deprem yardımlarını evine götüren polis müdürü tahliye edildi
Deprem yardımlarını evine götüren polis müdürü tahliye edildi
Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı
Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı
Bakan Koca'dan çocuklarda başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu' açıklaması
Bakan Koca'dan çocuklarda başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu' açıklaması
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Ana sayfaHaberler Sağlık

Türkiye'de son 1 yılda 39 hastaya kalp nakli yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son bir yılda 39 hastaya kalp nakli yapıldığını belirterek "Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın organlarının ailesinin kararı ile bağışlanması hayatta yapılabilecek en büyük ve örnek iyiliklerden biridir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 22:05, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 22:07
Yazdır
Türkiye'de son 1 yılda 39 hastaya kalp nakli yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, kardiyovasküler cerrahi ameliyatları ve kalp nakilleri konusunda bazı bilgiler aktardı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölüm nedenlerinin başında kalp hastalıkları geldiğini belirten Bakan Koca, "Her yıl tüm dünyada yaklaşık 18 milyon kişi hayatını kalp hastalıkları ve inme nedeniyle kaybediyor. 2030 yılında bu sayının 23 milyon olması beklenmektedir. Ülkemizde ölümlerin %40-50'si kalp damar hastalıkları nedeniyle olmaktadır. Türkiye'de Haziran 2022 ile Haziran 2023 arası kalp ameliyatı sayısı 70.000'in üzerindedir. Bu ameliyatların %73'ü koroner baypas cerrahisi, %15'i kapak cerrahisi, %4'ü aort cerrahisi ve %8'i konjenital kalp cerrahisidir" dedi.

"Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir'de 15 kalp nakli merkezi var"

Türkiye'de son bir yılda 39 hastaya kalp nakli yapıldığını bildiren Koca, "Tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite yoksunluğu gibi, ön sıralardaki risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla kalp hastalığı ve inmeye bağlı erken ölümlerin en az %80'i önlenebilmektedir. Bu risk faktörlerine karşı dikkatli olmanızı ısrarla öneriyoruz. Ülkemizde 1 Eylül 2022 ile 1 Eylül 2023 arasında 39 hastaya kalp nakli işlemi gerçekleştirildi. Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir'de 15 kalp nakli merkezi var. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın organlarının ailesinin kararı ile bağışlanması hayatta yapılabilecek en büyük ve örnek iyiliklerden biridir. Organ bağışı konusundaki önyargıların daha hızlı aşılmasını umut ediyoruz. Hayatınız için kalbinize iyi bakın. 29 Eylül Dünya Kalp Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz