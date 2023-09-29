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Kantinden tavuk döner yiyen 65 öğrenci zehirlendi

Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alınan 65 öğrenciden 32'si taburcu edildi. Uşak Valisi Turan Ergün; "Şu ana kadarıyla Allah'a şükür hayati tehlikesi olan yok. Olayla ilgili adli soruşturmayı, biz de Valilik olarak idari soruşturmayı başlatıyoruz. Kamuoyuyla da sonuçları paylaşacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 22:25, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 22:49
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Kantinden tavuk döner yiyen 65 öğrenci zehirlendi

Yaşar Akar İlkokulunun kantininde satılan tavuk döner ve pilavdan yiyen bazı öğrencilerde mide bulantısı, ishal ve halsizlik şikayetleri başladı.

Bu rahatsızlıkları yaşayan 65 öğrenci Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki bir özel hastanede tedaviye alındı.

Tedavileri tamamlanan 32 öğrenci taburcu edildi.

Ekipler incelemek için kantinde satılan tavuk döner ve pilavdan numune aldı.

Hastanede tedaviye alınan öğrencileri ziyaret eden Uşak Valisi Turan Ergün öğrencilerin sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı öğrencilerin okulda tavuk döner ve pilav yediğini ve bazılarında mide bulantısı ve kusma şikayetinin oluştuğunu söyledi.

Şu ana kadar toplam 65 öğrencinin hastanelere müracaat ettiğini belirterek "32'si serum verilerek taburcu edildi. 3 hastamız yatarak tedavi ediliyor. Onların da sağlık durumları iyi. Bizi sevindiren olay şu, Allah'a şükür hayati tehlikesi olan yok. Olayla ilgili adli soruşturmayı, biz de Valilik olarak idari soruşturmayı başlatıyoruz. Kamuoyuyla da sonuçları paylaşacağız." dedi.

Ergün'e İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ile İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir de eşlik etti.

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