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Kaçak elektrik denetimi yapan görevliler darbedildi: 2 gözaltı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaçak elektrik kullanımına yönelik denetim yapan Dicle Elektrik ekibindeki görevlilerin darbedilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 22:49, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 22:57
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Kaçak elektrik denetimi yapan görevliler darbedildi: 2 gözaltı

Şirketten yapılan açıklamada, kaçakla mücadele saha ekiplerince, kaçak elektrik tüketiminin yüzde 92 seviyesinde olduğu İğdeli köyünün Yazılı mezrasına giden 2 görevlinin daha önce kontroller sırasında kaçak elektrik kullandığı için ceza yazılan bir abonenin, çocukları ve yakınlarının saldırısına uğradığı belirtildi.

Odun ve yumruklarla gerçekleştirilen saldırıda bir görevlinin burnunun kırıldığı, diğer görevlinin de kaburgalarının zedelendiği bildirilen açıklamada, görevlilerin Kurtalan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları ve saldırganlardan şikayetçi oldukları kaydedildi.

Bölgede kaçak elektrik tüketiminin yüksek olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ekibimizin darbedildiği mezraya daha önce iki kez girme girişimleri sonuçsuz kaldı. Mezrada 16 abone var ve kaçak tüketim oranı yüzde 92 düzeyinde. Böyle olunca buraya yönlendirilen ekibimiz daha mezraya girişte kalabalık bir grup tarafından daha önce de engellenmiş, ardından hakarete ve sonrasında saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Kaçak tüketimin korkunç boyutlara ulaştığı mezrada, kontrol için gelen ekiplerimize yönelik saldırıları vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir. Bölge genelinde kayıpsız, kesintisiz ve daha kaliteli elektrik enerjisi vermenin yanı sıra milli ekonomiye daha fazla zarar gelmemesi için kaçak elektrik tüketimine karşı tüm imkanlarımızı kullanarak mücadele etmeye devam edeceğiz."

Açıklamada, saha ekiplerinin saldırıya uğramasının bir görevlinin cep telefonu kamerasınca kaydedildiği de aktarıldı.

- 2 şüpheli yakalandı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Dicle Elektrik görevlileri R.C. ve S.İ'nin Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasındaki mezrada 2 kişi tarafından darbedildikleri ihbarında bulunduğu aktarıldı.

Jandarma asayiş ekiplerince yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler N.K. ve F.K'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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