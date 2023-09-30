30 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Çalıştayı'na katılacak.

(Şanlıurfa/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığınca "Yeniden İstanbul" kampanyası kapsamında düzenlenecek Mardin Dernekler Federasyonu ve üyeleriyle toplantıya iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Miheybis ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak, Başbakan Kabine Müdürü İhsan Evadi ile görüşecek.

- Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edilecek Uraloğlu, Irak Büyükelçiliğini ziyaret edecek.

(Irak)

GÜNCEL

1- Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Çiğli Havaalanı'nda dördüncü gün etkinlikleriyle devam edecek.

(İzmir)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu mücadelesinde ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

(Tokyo/07.00)

2- Türkiye'yi kadınlar ve erkeklerde toplam 10 sporcunun temsil edeceği Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, Belçika'da başlayacak.

(Antwerp)

3- Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına, EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor, Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor ve Galatasaray-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/16.00/19.00)

4- Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında, Tuzlaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor, Bitexen Giresunspor-Altay ve Gençlerbirliği-Manisa FK maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/Giresun/16.00/Ankara/19.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk haftasına; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef, TOFAŞ-Reeder Samsunspor, Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Türk Telekom-Bursaspor İnfo Yatırım maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00/Ankara/20.30)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasına, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring ve İlkem Yapı Tarsusspor-Çankaya Üniversitesi maçlarıyla devam edilecek.

(Hatay/14.00/Mersin/16.00)

7- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçları başlayacak. A Grubu'nda Kuzeyboru-PTT, B Grubu'nda Çukurova Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ve C Grubu'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş Ayos maçları yapılacak.

(İzmir/15.00/18.00/Bursa/15.00/18.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası, Bahçelievler Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak; Kadınlar Süper Lig'de 6. haftaya, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa mücadelesiyle devam edilecek.

(İstanbul/İzmir/16.00)

9- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçlarında; Görele Belediyespor, Hırvatistan ekibi ZRK Dugo Selo'ya, Yenimahalle Belediyespor, Hollanda ekibi Veneco Velo'ya konuk olacak, Konyaaltı Belediyespor ise Bosna Hersek'in RK Hadzici takımını ağırlayacak.

(Dugo Selo/19.00/Wateringen/20.00/Antalya/15.00)

10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı Japonya Grand Prix'sinin sıralama turları ve sprint yarışı yapılacak.

(Motegi/04.50/09.00)

11- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında Portekiz'de piste çıkacak.

(Portimao)