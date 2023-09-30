Bakan Tunç: Hedefimiz anayasamızı daha demokratik hale getirmek

Evlerde ödev savaşları başladı! İşte ödev krizini yönetmenin yolları
Evlerde ödev savaşları başladı! İşte ödev krizini yönetmenin yolları
Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!
Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!
TBMM'nin ajandası dolu: Kapılar değişime açılacak
TBMM'nin ajandası dolu: Kapılar değişime açılacak
Emekliye zam süreci hızlanıyor: 3 seçenek masada
Emekliye zam süreci hızlanıyor: 3 seçenek masada
Jandarma astsubay geliştirdi: Yerli zırh teknolojisi seri üretim aşamasında
Jandarma astsubay geliştirdi: Yerli zırh teknolojisi seri üretim aşamasında
Bakan Koca'dan 'darp edilen doktorun yoğun bakıma alınmasına' dair açıklama
Bakan Koca'dan 'darp edilen doktorun yoğun bakıma alınmasına' dair açıklama
AYM: İş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılma hak ihlali
AYM: İş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılma hak ihlali
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
Tahliye taahhüdünü imzalamayana ev yok
Tahliye taahhüdünü imzalamayana ev yok
Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti
AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu genişletelim, tartışalım, konuşalım'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu genişletelim, tartışalım, konuşalım'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tunç: Hedefimiz anayasamızı daha demokratik hale getirmek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hedefimiz; anayasamızı daha demokratik hale getirmek, demokratik, sivil bir anayasaya milletimizi kavuşturmak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 07:22, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 07:30
Yazdır
Bakan Tunç: Hedefimiz anayasamızı daha demokratik hale getirmek

Temaslarda bulunmak üzere Karabük'e gelen Bakan Tunç, Karabük Adliyesini ve Karabük Barosunu ziyaret etti. Daha sonra Karabük Belediyesine giden Tunç, burada Belediye Başkanı Rafet Vergili ile görüştü.

Ardından AK Parti Karabük İl Başkanlığını ziyaret eden Tunç, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 17 seçim başarısı gerçekleştirdiğini söyledi.

Tunç, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı"nı milletle birlikte başlattığını belirterek "21 yılda çok önemli başarılara imza attı. Bu başarılar sayesinde milletimiz önüne konulan her sandıkta 'Recep Tayyip Erdoğan', 'AK Parti', 'Cumhur İttifakı' dedi ve 'Yola devam' dedi. Önümüze konulan her türlü engeli de aşma noktasında milletimiz hep yardımcı oldu." diye konuştu.

Muhalefetin de bunun karşısında hep çaresiz kaldığını dile getiren Bakan Tunç, "Burada muhalefete alan kalmadı çünkü Türkiye'nin 81 ili yatırımlarla donatıldı. Savunma sanayinde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. Enerjide bağımsızlığımızı nükleer santrallerle ilan ediyoruz. Doğal gaz keşfimiz Karadeniz'de." ifadelerini kullandı.

Tunç, Filyos bölgesinin doğal gazın merkezi haline geldiğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Yine Gabar'da teröristlerden temizlediğimiz dağlarda artık petrol fışkırıyor. Yıllardır oralarda petrol yok muydu? Ama arattırmıyorlardı. Aranan bölgelerde de üzerini betonlayıp kapatıyorlardı. Enerji, bir ülke için kalkınmanın en önemli anahtarı. Hem nükleer santral hem doğal gaz hem petrol. Akdeniz'de keşif için Abdülhamit Han gemisi çalışmalarını sürdürüyor. Doğal gazda da inşallah Karadeniz'de yeni sahalarla beraber Türkiye'nin enerji bağımsızlığı noktasındaki çalışmalar devam ediyor."

- "21 yılda demokrasinin standartlarını daha yükseklere taşıdık"

İstikrarlı kalkınma hamlesinden hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"İstikrarlı kalkınma hamlesinde, dünya projeleriyle ülkemizi tanıştırmanın, şehirlerimizi daha yaşanılır hale getirmenin gayretinde olacağız. Türkiye'nin fiziki kalkınmasını sağlarken geçtiğimiz 21 yılda özellikle demokrasinin standartlarını da daha yükseklere taşıdık. Milletimizle bunu başardık. Adalet alanında, adalete güvenin tesisi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı anlamında geldiğimiz mesafeyi hiç küçümsememek lazım.

O yargıya sürekli taş atanlar, laf atanlar, 'Yargı bağımsızlığı yok.', 'Yargı tarafsızlığı yok.' diyenler, geçmiş dönemlerin yargısını özleyenler, vesayetçi yargı düzenini özleyenler ki onların eleştirdiği, karalamaya çalıştığı yargı, 15 Temmuz'da milletiyle mücadele eden o savcılarımız kahramanca, darbeciler karşısında soruşturmaları başlatan yargımız. İşte bu hazmedilemiyor. Onlar hazmedemeye dursun. Milletin yargısı, milletin hizmetinde, milletin adalete güvenini sağlamada çalışmaya devam edecek. Biz de Adalet Bakanlığı olarak tüm teşkilatımızla onlara destek vermenin gayretinde olacağız."

- "Tüm partilerin uzlaşması lazım"

Tunç, temel hak ve özgürlüklerin 21 yılda nereden nereye geldiğinin, standardın nasıl yükseltildiğinin herkesin malumu olduğunu dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yani bir başörtüsü problemi, bir katsayı problemi, özgürlükler noktasındaki kısıtlamalar, kadın erkek ayrımı, fırsat eşitsizlikleri; tüm bunlar artık geride kaldı. Bundan sonra temel hak ve özgürlüklerin önüne engel koymak isteyenler, karşısında milletimizi bulur çünkü milletimiz artık özgürlüğe alıştı. Hukukun üstünlüğü noktasındaki standartların yüksekliğinden hiç kimse vazgeçmeyecek. Bundan sonra da hedefimiz; anayasamızı daha demokratik hale getirmek, demokratik, sivil bir anayasaya milletimizi kavuşturmak. Bunun için gayret gösteriyoruz."

Anayasa çalışmalarında tüm partilerin uzlaşması gerektiğini vurgulayan Adalet Bakanı Tunç, "Bu noktada uzlaşmadan anayasanın nitelikli çoğunlukla geçmesi elbette ki mümkün değil. Bunun farkındayız. Ama bu tüm partilerin, sadece AK Parti'nin, MHP'nin, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin değil, parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partilerin millete olan borcu. Bu uzlaşmaya kim yanaşırsa millet onları takdir eder. Kim uzak durursa uzlaşmaz bir tavır sergilerse millet de onları not eder ve yeri geldiğinde cevabını verir." ifadelerini kullandı.

Tunç bugüne kadar darbe anayasasında vesayetçi ruhu ortadan kaldırmak için çok önemli değişiklikler yaptıklarını anlatarak "sessiz devrimler", "sessiz reformlar" gerçekleştirdiklerini ama anayasadaki o vesayetçi ruhu tamamen ortadan kaldırmaya bunların yetmediğini söyledi.

"Meşru olmayanların yazdığı çizdiği, seçilmiş bir meclisin yapmadığı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'nda yürümek, Türkiye'ye yakışmaz." diyen Tunç, bu nedenle millete olan borcu bu dönemde ödemenin gayretinde olacaklarını vurguladı.

Tunç, "Önce insan." demeye devam edeceklerinin altını çizerek "İnsanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine, öğrencisinden çocuğuna varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmeye, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' derken bunu icraata dönüştürmeye devam edeceğiz. 21 yılda bunu yaptık. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Dünyaya Türkiye Yüzyılı damgasını vuracağız"

Tunç, adaletten ayrılmayacaklarını ve hukukun üstünlüğünü hep önde tutacaklarını vurgulayarak "Türkiye'yi dünyada hakkaniyeti, adaleti, mazlumu savunan Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyerek dünyada özellikle uluslararası sistemin artık tıkanma noktasındaki şu durumunda dünyaya, 'Dünya 5'ten büyüktür.' mesajını vererek, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla beraber Türkiye eksenini oluşturarak dünyaya Türkiye Yüzyılı damgasını vuracağız. Türkiye Yüzyılı başladı. Bunu artık hiç kimse engelleyemez. Gençlerimizin omuzlarında bu yüzyıl yükselecek ve bundan bütün ülkemiz, bütün milletimiz nasibini alacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Tunç konuşmasının ardından CHP'den AK Parti'ye geçen gençlere rozetlerini taktı.

Ardından Bizim Radyo Televizyonunu (BRTV) ziyaret eden Tunç, BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya'ya annelerinin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Bakan Tunç'a ziyaretlerinde, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da eşlik etti.

Bu Habere Tepkiniz