Evlerde ödev savaşları başladı! İşte ödev krizini yönetmenin yolları
Evlerde ödev savaşları başladı! İşte ödev krizini yönetmenin yolları
Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!
Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!
TBMM'nin ajandası dolu: Kapılar değişime açılacak
TBMM'nin ajandası dolu: Kapılar değişime açılacak
Emekliye zam süreci hızlanıyor: 3 seçenek masada
Emekliye zam süreci hızlanıyor: 3 seçenek masada
Jandarma astsubay geliştirdi: Yerli zırh teknolojisi seri üretim aşamasında
Jandarma astsubay geliştirdi: Yerli zırh teknolojisi seri üretim aşamasında
Bakan Koca'dan 'darp edilen doktorun yoğun bakıma alınmasına' dair açıklama
Bakan Koca'dan 'darp edilen doktorun yoğun bakıma alınmasına' dair açıklama
AYM: İş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılma hak ihlali
AYM: İş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılma hak ihlali
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
Tahliye taahhüdünü imzalamayana ev yok
Tahliye taahhüdünü imzalamayana ev yok
Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti
AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu genişletelim, tartışalım, konuşalım'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu genişletelim, tartışalım, konuşalım'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!

Otomobilde rüzgar tersine döndü. "Araç 3 ay sonra gelecek" diyen bayiler, arka arkaya kampanyalar açıklıyor. 3 saatte teslim edilen sıfır araçlar için aksesuvar hediye ediliyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 30 Eylül 2023 08:18, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 08:24
Yazdır
Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!

Otomobil piyasasında rüzgar tersine döndü. Ticaret ve Maliye Bakanlıklarının vatandaşı korumak için aldığı sert tedbirler güçlü sonuçlar verdi. 6 ay öncesine kadar "Araç yok 3 ay bekleyin" diyen bayiler, şimdi arabayı 3 saatte teslim ediyor.

"Talep çok sıraya girin", "Sıraya girmek için ek ücret ödeyin", "Bu pakete ek aksesuar ücreti verin", "Cila-boya mecburi", "Bu kasko şart" diyerek işi fırsatçılığa döken galeri ve bayiler, şimdi arka arkaya hayata geçirdikleri kampanyalarla müşteri aramaya başladı.

Öyle ki kimi bayi mevcut aracını sıfır kilometre araçla değiştirene 50 ila 100 bin TL arasında takas desteği sunarken kimi de araç fiyatının yüzde 10'una kadar 12 ay 0.99 faizle kredi desteği veriyor. Otomobilde liste fiyatının yüzde 10-20 üzerinde yapılan balon satışlar sönerken, bazı modellerde liste fiyatına yüzde 5-10 indirim dahi yapılıyor.

ZORUNLUYDU HEDİYE OLDU!

Hatırlanacağı üzere bir dönem bayiler kaskodan aksesuara bir çok ürünü ederinin de çok üzerinde satıyor, kabul etmeyene de "Araba yok!" diyordu.

Şimdi stokları eritmek için yapılan kampanyalara hediyeler de eklenmeye başladı. Örneğin bir dönem kaskoyu zorunlu tutan bayiler şimdi bazı modellerde bir yıllık kasko hediye ediyor. 50 bin liralık aksesuar için 150 bin TL isteyen bayiler, bazı modellerde bu aksesuarları da araç paketine ek veriyor.

FIRSATÇILARA DARBE VURULDU

Bayilerin bu 'U' dönüşünde alınan tedbirlerin çok güçlü katkısı oldu. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimler fırsatçılara darbe indirdi.

Hatırlanacağı üzere bakanlık, 6 ay 6 bin km yönetmeliğini 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzattığını ve yönetmelik kapsamında yapılacak denetimlere bireysel kullanıcıların da dahil edildiğini açıklamıştı.

Sektör temsilcileri, bu tedbirin çok güçlü etki yaptığını belirterek, "Bu tedbirle birlikte otomobil al-sat yapanlar, yani işi ticarete dökerek fiyatı artıran kişilerin geri çekilmesini sağladı. Böylece gerçekten ihtiyaç maksatlı otomobil almak isteyenler arabaya daha kolay ulaşmaya başladı" diye konuştu.

Araç kredilerine getirilen sınırlandırmalar da sektördeki fırsatçılığın önüne geçen en büyük etkenlerden biri oldu. Kredi musluklarının kısılmasının piyasayı etkilediğini belirten sektör oyuncuları, "Sıfır araç almak isteyen bir vatandaşın önce elindeki aracı satması gerekiyor. Ancak krediler sınırlandırıldığı için ikinci el araç piyasası çok durgun" dedi.

TAKAS VE İNDİRİM KAMPANYALARI DEVREDE

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, araç bulunurluğunda ciddi bir iyileşme başladığını belirterek, "Birçok marka ve modelde daha önce hiç ulaşılamamış satış adetlerini görmekteyiz.

Bu iyileşme yılın son çeyreğinde de devam edecek. Üç senedir karşılanamayan talep de rekor satışları getirdi" dedi. Bozkurt, sektörde faiz artışlarının ve krediye erişimin zorlaşmasının ardından satışların yavaşlamasını azaltmak için takas, indirim ve belli oranlarda düşük faizli kredi kampanyalarının devreye alındığını belirterek, "Normal pazar koşullarında bireysel müşterilerin yüzde 70'i kredi kullanarak araç alıyorken bugün bu oran yüzde 20-25'lere geriledi" diye konuştu.

EK MTV'DE İKİNCİ TAKSİT KASIMDA

Öte yandan Anayasa Mahkemesi'nin iptal talebini reddettiği ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım'da sona erecek. Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu.

İlk taksit döneminde yaklaşık 13.2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı. Bu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2.5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek. İkinci taksitin ödeme süresi 30 Kasım'da sona erecek.

Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, tescil kapatma işlemleri de yapılamayacak.


Betül ALAKENT

Bu Habere Tepkiniz